De cirkel van mode: Loop.a life's duurzame reis

In het veranderende landschap van de mode-industrie ontpopt Loop.a life zich als een toonaangevende vernieuwer in duurzame mode. Dit knitwearmerk, dat zich onderscheidt door het gebruik van gerecycled materiaal zonder water en kleurstoffen, speelt een cruciale rol in het aanpakken van de immense textielafval berg. In een interview met FashionUnited deelt Dhyana van der Pols, Chief Commercial Officer (CCO) van Loop.a life hun visie en aanpak.

Circulaire mode: een persoonlijke missie

Dhyana van der Pols, met een achtergrond in duurzaamheid in zowel de fast fashion als de luxesector, benadrukt de noodzaak van circulaire mode. "Het transformeren van afgedankte kledingstukken in nieuwe producten is niet alleen een duurzame oplossing, maar ook een persoonlijke missie voor mij," zegt Dhyana. Met een kunstenaarsgezin als achtergrond, waar verf zelf werd gemaakt, is het hergebruiken van materialen altijd een leidraad geweest in haar leven.

Dhyana van der Pols, CCO Loop.a life. Credits: Loop.a life

Een voorloper in de industrie

Loop.a life is niet zomaar een merk; het is een beweging. Door reststromen te gebruiken die anders verbrand of geëxporteerd zouden worden, zet Loop.a life zich in voor het verminderen van afval en het terugbrengen van textielproductie naar Nederland. Deze aanpak heeft niet alleen ecologische voordelen, maar brengt ook een stuk Nederlandse textieltraditie terug.

Elke trui die wij maken vertegenwoordigt ons businessmodel en draagt bij aan het verminderen van de afvalberg. Dhyana van der Pols, Chief Commercial Officer Loop.a life

Strategie voor groei en bewustwording

De toekomstplannen van Loop.a life zijn ambitieus. Met een focus op alle leeftijdsgroepen, streeft het merk ernaar circulaire mode leeftijdsloos te maken. "Circulariteit is niet alleen voor de bewuste consument." "Wij willen met PR-initiatieven en samenwerkingen met jonge merken onze naamsbekendheid vergroten," verklaart Dhyana. De opening van een nieuwe fabriek in maart is een stap in deze richting, waarbij de faciliteit ook een educatieve functie zal hebben.

Credits: FashionUnited

Reactie op industrie veranderingen

De mode-industrie ondergaat grote veranderingen, waaronder grondstoffenschaarste en bewustwording rondom het klimaat. Loop.a life antwoordt hierop door het benadrukken van hun model, dat niet afhankelijk is van nieuwe grondstoffen, maar juist restmaterialen hergebruikt.

Inspiratie en toekomstvisie

Dhyana haalt inspiratie uit de interactie met collega's en de wereldwijde gemeenschap. "Circulariteit gaat over empathie voor de wereld, het milieu, en voor elkaar," benadrukt Dhyana. Loop.a life ziet zichzelf niet alleen als een merk, maar ook als een katalysator voor een betere wereld.

Loop.a life: innovatie en uitnodiging

Als een 'slow fashion' merk richt Loop.a life zich niet op het creëren van talloze collecties per jaar, maar op het ondersteunen van andere merken in hun duurzame reis. Met ontwikkelingen in het sorteerproces en de kwaliteit van garens, nodigt het merk andere bedrijven uit om deel te nemen aan deze circulaire beweging. Door innovatie, educatie en samenwerking voorop te stellen, toont Loop.a life een weg naar een duurzamere toekomst in de mode-industrie, waarbij circulariteit en empathie hand in hand gaan.