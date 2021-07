De collectie van Studio EVA D. is genderloos. “ Ik ontwerp kledingstukken die door elk lichaam gedragen kunnen worden”

Aan FashionUnited vertelde Dekker dat ze werkt volgens haar eigen regels en op haar eigen tempo. Het seizoensdenken heeft ze losgelaten, de collectie is tijdloos en genderloos.

Eva Dekker, wat moeten we ons voorstellen bij genderloze mode?

“Ik maak kleding waar iedereen zich comfortabel in kan voelen. Ik ontwerp niet voor een bepaalde doelgroep. Mijn kleding overstijgt de traditionele gender grenzen omdat het letterlijk de vrijheid biedt om het zo te dragen zoals je het zelf mooi vindt. De kleding past zich aan de identiteit van de drager aan, in plaats van andersom. Of je de kleding nu oversized wil dragen of passend, lichaamsvorm of gender zijn niet belangrijk. Ik vind niet dat ik degene moet zijn die bepaald wie mijn kleding mag dragen.”

Maar het mannenlichaam en het vrouwenlichaam zijn toch heel verschillend?

“Dat klopt, maar zo verschillend zijn we nou ook weer niet, we hebben allemaal armen en benen. Door mijn kleding meer volume te geven en details slim aanpasbaar te maken kan iedereen die het wil mijn kleding dragen. Denk bijvoorbeeld aan mouwen die je op maat kan maken met een extra knoopje of een koord. Of een tailleband die je op je eigen maat aanpast met een asymmetrische riem. Er zijn altijd meerdere styling opties.”

Uit welke kledingstukken bestaat je collectie?

“Mijn collectie bestaat naast broeken, overhemden en shirts ook uit jurken. En ik ben nu ook met een rok bezig. In het begin vermeed ik de kledingstukken die in de westerse maatschappij als ‘vrouwelijk’ werden gezien maar ook dat doe ik niet meer. Op die manier was ik toch een beetje aan het sturen wie wat mag dragen. Ik maak kleding voor iedereen die het wil dragen. En als een man een kaftan wil dragen of een rok dan kan dat. Vrouwen kunnen vanaf de vorige eeuw alles dragen wat ze willen. Nu de mannen nog. We leven in een multiculturele samenleving met mensen die vanuit hun cultuur gewend zij rokken en jurken te gedragen. Inclusiviteit is helemaal van nu. En ik vind het echt super mooi, een man in een rok.”

Wat was het moment dat je besloot om gender neutrale kleding te ontwerpen?

“Ik heb niet besloten om gender neutrale kleding te maken, mijn werk heeft zich in de loop van de jaren ontwikkeld tot wat het nu is. Het is ook geen statement of mijn hoogste doel, al is gendergelijkheid nu wel heel relevant. Mijn doel is om hele mooie, tijdloze kleding te maken waarin iedereen zijn unieke identiteit tot z’n recht kan laten komen. Mijn handschrift is altijd androgyn geweest, ik was altijd al geïnspireerd door herenkleding en werkkleding omdat de functionele detaillering een bepalende rol speelt. Ik houd nu eenmaal niet van opsmuk en kleren zijn van oudsher een gebruiksvoorwerp. Toen ik begon ontwierp ik vooral voor vrouwen. Al gauw merkte ik dat mannen mijn kleding ook graag dragen.”

In het kort: Eva Dekker (1977) studeerde af in 2004 aan de kunstacademie. Een jaar nadat ze was afgestudeerd startte ze haar merk Studio EVA D. , toen nog zonder vast omlijnd plan. Al gauw merkte ze dat zij niet in het snelle modesysteem paste “ Ik stop veel liefde in het maken van mooie kleren, kleren om te koesteren” In de jaren die volgde ontwikkelde ze haar merk volgens haar eigen regels en tempo tot wat het nu is: Een groeiende tijdloze collectie van kledingstukken voor iedereen die het wil dragen.

Voor meer informatie, bekijk: www.evadekker.nl/