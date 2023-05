De Côte d'Azur wordt voelbaar met de nieuwe zomercollectie van Façonnable

Dat de magische sfeer van de French Riviera voor altijd is, bewijst Façonnable met zijn tijdloze collecties. De nieuwe zomerlijn van het Franse heritagemerk zet het klassieke thema op een frisse manier in het zonnetje met nieuwe tinten en motieven.

We spreken GAB Wholesale Director Britt Broekaert in de aanloop van het befaamde Filmfestival van Cannes, waarmee Façonnable zich in de jaren-50 op de kaart zette. “In die tijd was dat event heel exclusief voor het high-end segment en de grootste Hollywood sterren hadden Façonnable aan. Het was een van de mooiste merken om te dragen”. Sindsdien is het merk in een heel rap tempo gegroeid.

Het Franse handmerk is nog altijd duidelijk te herkennen. Broekaert: “Ze hebben een hele Zuid-Franse preppy look waar ze altijd naar terug gaan, omdat de kantoren ook nog altijd aan de Côte d'Azur zitten. De zomercollectie is altijd iets kleurrijker. Je ziet vaak de zee en de rotsen terugkomen – het is echt die French Riviera waar de collecties op focussen.”

Beeld: Façonnable

Klassiek bij de tijd

Zowel het filmfestival als Façonnable vallen onder de categorie klassiekers, maar ze evolueren ook mee met de tijdsgeest. ‘Speels’ is het woord dat Broekaert eraan koppelt. Lente-zomer 2023 zit vol klassieke verwijzingen naar de oorsprong van het label aan de Côte d'Azur, met nautisch geïnspireerde designelementen. We zien veel verfijnde blauwe tinten, maar ook warme aardse prints in knallende kleuren om de lente te vieren. De sfeer van de Franse, relaxte, luxe lifestyle aan de kustlijn spat ervan af.

Het iconische Façonnable-overhemd speelt wederom een hoofdrol, vooral als overgangsstuk voor tussen de seizoenen in. Want niet alleen aan de kust, maar ook in de grote stad is het weer onvoorspelbaar. Gebreide en linnen stoffen in luchtige laagjes tekenen de nieuwe collectie. Ze komen tot hun recht in het frisse voorjaar onder een jasje, maar evengoed in de hoge zomer op een korte broek.

Beeld: Façonnable

Rustige strepen en popkleuren

Ook het kleur- en patroongebruik in lente-zomer 2023 is typisch Façonnable. “Van verre kan je al zien dat een hemd van Façonnable is en mede daardoor is het merk in het mid-high-end segment zo hard gegroeid”, zegt Broekaert. Ze doelt daarmee op de ontspannen nautische motieven, evenals een breed scala aan effen stuks in blauw- en beigetinten, die elk jaar weer succesvol zijn. In de nieuwe lijn, waarin strandkleding het middelpunt vormt, komen ook veel geometrische vormen en strepen voor. Ze geven een vrolijk, zomers gevoel aan het premium polo’s, badpakken en linnengoed.

Een andere traditie van het merk heeft te maken met contrast, legt Broekaert uit. “Ze hebben altijd hele sterke mix-and-match hemden, dus veel verschillende prints en kleuren gecombineerd op één hemd. Bijvoorbeeld aan de voorkant lichtblauw en aan de achterkant wit of langs de ene kant een streep en de andere kant effen.” Die signaturehemden zijn soms ook wat gewaagder qua kleur. Het zijn soms echte popkleuren zoals geel of rood. Wat altijd blijft, is het vlaggetjeslogootje op de borstzak in azuurblauw.

Beeld: Façonnable

Nieuw hoofdstuk voor Façonnable

Sinds 2016 hoort Façonnable bij de All We Wear Group (AWWG), een wereldwijde modegroep die sinds 2006 de iconische merken zoals Pepe Jeans London en Hackett onder één dak brengt. AWWG is momenteel actief in 54 landen, met 238 eigen winkels en 2.800 werknemers.

