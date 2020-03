De crisis als een kans! Voorstellen tot verandering

Beste klant, zakenpartner en vriend, deze crisis geeft ons de kans om de boot waar we allemaal in zitten de goede richting op te sturen. Wij, dat wil zeggen producenten, retailers, beurzen en agentschappen - met andere woorden, de hele modebranche.

De afgelopen dagen heb ik met veel belangrijke besluitvormers in de branche aan de telefoon gezeten. Eerst bij toonaangevende lokale Duitse retailers, waaronder Classico, Bailly&Diehl, André Lösekan, Pier 14 en nog veel meer. Daarnaast met met producenten, zoals Marco Götz (Drykorn), Michael Boveleth (Blond, Como), Einkauf Wormland etc., de directeuren van de Premium Fair: Anita Tillmann en de Igedo: Ulrike Kähler, om er maar een paar te noemen.

De volgende suggesties voor wijzigingen werden door iedereen zonder uitzondering toegejuicht:

- Vanaf het moment dat de detailhandel weer opengaat, bied de verkoop van de huidige collecties aan tegen de normale prijs (zonder paniek en uitverkoop) tot tenminste eind juli.

- Levering van de bestelde FW20 collecties vanaf eind augustus 2020

- Begin van orderronde SS21 begin september 2020

- Levering SS21 vanaf half februari / begin maart 2021

- Beursorderronde FW21 - half februari / begin maart 2021

Rechtvaardiging:

Door de verlenging van het lopende verkoopsseizoen krijgt de retailer de mogelijkheid om de goederen tegen de normale prijs te verkopen om de economische schade die hij tijdens de sluiting heeft geleden te verminderen of, indien nodig, te compenseren.

De latere levering van de herfstcollecties zorgt niet voor een voortijdige druk van te veel items in de winkel en nieuwe facturen. De leverancier voegt geen derde levering van goederen toe: SS20 flash programma's in mei en dan een vroege levering van de FW20 merchandise daarbovenop. Maar hij hoeft de huidige goederen pas in september op te slaan om ze pas na betaling van de vorige facturen te kunnen leveren. Daarnaast is er meer tijd om de nieuwe monstercollecties voor SS21 te maken. Op dit moment zullen de beurzen nauwelijks of geen definitieve toezeggingen krijgen voor juni/juli.

Resultaat / Kans:

In de afgelopen jaren zijn de seizoenen door de zeer vroege leveringen door elkaar heen geschud: winterse goederen werden geleverd voordat de temperaturen het mogelijk maakten om zomer goederen te dragen. Deze zomer items werden toen echter al tegen een gereduceerde prijs verkocht. Vanaf november konden de winterartikelen tegen gereduceerde prijzen worden gekocht, hoewel de koudste dagen van het jaar er alleen van januari tot maart er zijn.

Vanuit economisch oogpunt heeft de modebranche lang geleden onder deze ellende. Ter vergelijking: benzine wordt duurder als het vakantieseizoen nadert en de vraag naar brandstof toeneemt door het reizen met de auto. De sandaal in augustus en de parka in februari zouden dus eigenlijk duurder moeten worden - maar onder geen beding mogen ze tegen gereduceerde prijzen worden verkocht.

Ik denk dat de genoemde ideeën interessant en nuttig zijn voor alle pijlers van de mode-industrie, of ze nu groot of klein zijn. Bovendien hebben we nu een unieke kans om de zeer diepgewortelde en onzinnige seizoenspatronen te veranderen.

Dit houdt echter ook in dat er met elkaar moet worden gecommuniceerd, dat er moet worden gecoördineerd en dat er solidair moet worden gehandeld - zoals bijvoorbeeld met de mensen:

- Kermissen: Premium / Igedo / Supreme etc.

- Online handel: About You / Zalando etc.

- Detailhandelaren: Breuninger / P&C etc.

- Producenten: Drykorn / Cinque

- Agenturen

Het eeuwige "tegen elkaar opboksen" heeft ook de retailer en de consument steeds weer in verwarring gebracht. Ik wens ons allen toe dat we deze crisis samen zo snel mogelijk kunnen overwinnen, uw ideeën zijn zeer welkom. Stuur me de deze pagina getekend terug zodat ik de enquête kan doorgeven aan beslissers.

WE ZITTEN ALLEMAAL IN HETZELFDE SCHUITJE - LATEN WE HET IN DE GOEDE RICHTING STUREN!

Hartelijke groeten en gezondheid gewenst,

Norbert Gresch

- Deze brief was oorspronkelijk in het Duits en zal in de komende dagen via 20 toonaangevende handelsagentschappen worden doorgestuurd naar retailers en producenten voor onderzoek -

Met mijn handtekening steun ik de voorstellen voor veranderingen in de modebranche:

............................................................

Gelieve uw naam in blokletters te schrijven (stempel indien mogelijk)

............................................................

Stuur svp deze geprinte en ondertekende pagina terug naar:

[email protected]

Fax: +49 40 88 14 15 915

OFFAKAMP 9A

22529 HAMBURG

T: +49 40 88 14 15 90

M: +49 172-401 29 67

