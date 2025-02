De drie conclusies van New York Fashion Week FW25

Hoewel New York Fashion Week doorgaans het begin inluidt van een aaneengesloten maand vol modeshows die de 'big four' overnemen, stond de stad dit Herfst/Winter 2025-seizoen als het ware alleen. Terwijl de andere drie modehoofdsteden - Londen, Milaan en Parijs - overeenkwamen hun data een week te verschuiven om de latere herenmode- en haute couture-shows van afgelopen juni te weerspiegelen, besloot New York vast te houden aan de oorspronkelijke planning om conflicten met President's Day, een nationale feestdag, te vermijden, waardoor er deze februari een gat van negen dagen ontstond tussen NYFW en LFW.

Sommigen zien de kloof als een welkome pauze, en hoewel de aaneengesloten modeweekperiode vermoeiend kan zijn voor ontwerpers, pers en inkopers, hebben anderen andere meningen. Met meer tijd tussen de modeweken, zijn New Yorkse bezoekers wellicht eerder geneigd Londen te bezoeken, terwijl gasten uit Londen de pauze wellicht verwelkomen voor Milaan en Parijs. Ondertussen hebben Europese bezoekers deze NYFW misschien helemaal overgeslagen, maar degenen die zich aan NYFW hadden gecommitteerd, bleven waarschijnlijk tot de laatste dag in plaats van vroegtijdig naar Londen te vertrekken, zoals gebruikelijk.

NYFW HW25 Street Style Credits: NYFW FW25 Street Style/©Launchmetrics/spotlight

Sommige collega's uit de industrie zijn ook van mening dat de datumwijziging leidt tot een meer ingekorte New York Fashion Week-planning dit seizoen. Met 54 shows dit seizoen, minder dan voorheen, waren er verschillende opvallende afwezigen op de officiële kalender, waaronder de met een CFDA Award bekroonde Amerikaanse ontwerper Willy Chavarria, die ervoor koos om in plaats daarvan te showen tijdens Paris Fashion Week Men's FW 2025. Proenza Schouler was ook afwezig na het vertrek van de oprichters, Jack McCollough en Lazaro Hernandez, naast Tommy Hilfiger en Ralph Lauren, die allebei een seizoen wegblijven van de catwalk. Ondanks een minder drukke planning was dit NYFW-seizoen nog steeds opmerkelijk. Hier delen we drie van onze belangrijkste conclusies.

Debuten grijpen de spotlight

Dit seizoen stelden veel showende ontwerpers en merken een gevoel van comfort en vertrouwdheid voorop als reactie op uitdagende tijden, wat resulteerde in een iets meer ingetogen seizoen met een paar lichtpuntjes. Twee daarvan waren ongetwijfeld het debuut van de creatief directeuren Veronica Leoni en Frances Howie voor respectievelijk Calvin Klein Collection en Fforme.

Calvin Klein Collection, New York Fashion Week, Veronica Leoni debuut, Herfst 2025 Credits: ©Launchmetrics/spotlight

De herlancering van de Calvin Klein Collection, die de terugkeer van Calvin Klein naar de catwalk op NYFW markeerde na bijna zeven jaar, was een langverwachte show op 8 februari. Onder de creatieve leiding van de Italiaanse ontwerpster wil Leoni's herlancering het minimalistische erfgoed van het merk uit de jaren negentig nieuw leven inblazen en tegelijkertijd aanpassen aan de moderne modetrends.

Haar debuutcollectie balanceerde Amerikaanse sportswear-invloeden met eigentijdse updates, waarbij bovenkleding en tailoring naar voren kwamen als opvallende sterke punten, wat het commerciële potentieel voor de bredere diffusielijnen van Calvin Klein onderstreept. Leoni's eerste collectie, die de goedkeuring kreeg van Calvin Klein zelf, die op de eerste rij zat, legt een sterke basis en signaleert een veelbelovende toekomst voor de high-fashion revival van het merk.

Fforme H/W 2025 show op NYFW Credits: ©Launchmetrics/Spotlight

Howie, die afgelopen zomer de creatieve leiding van het merk overnam van Paul Helbers, verstevigde de status van Fforme als een opkomende kracht binnen de New Yorkse modescene verder en putte uit haar eerdere ontwerpervaring bij Lanvin en Stella McCartney om een collectie verfijnde, ambachtelijke en luxueuze stukken te leveren. Haar debuutcollectie balanceert op meesterlijke wijze structuur en vloeiendheid met getailleerde mohairpakken met delicate, hand gerafelde details en een wollen trenchcoat die is omgetoverd tot een jurk. Howie, een fan van onafgemaakte elegantie, te zien in rauwe randen en ingewikkelde stofmanipulaties, zoals hand gerafelde linten en in de bias gesneden zijde, lijkt zich in te zetten voor het verder ontwikkelen van innovatieve textielontwikkeling.

Triomfantelijke terugkeer na een pauze

Terwijl NYFW de terugkeer van verschillende grote ontwerpers verwelkomde, waaronder Prabal Gurung, Carolina Herrera en Christian Siriano, was het de comeback van bepaalde namen, zoals Altuzarra, Thom Browne en Christopher John Rogers, die de aandacht van de industrie echt trok.

Joseph Altuzarra keerde terug naar NYFW na een seizoen vrijaf voor vaderschapsverlof en gebruikte zijn show op 8 februari om de relevantie van zijn merk in de eeuwig competitieve modemarkt te bevestigen. Altuzarra nam eind 2024 de dubbele rol van CEO en creatief directeur van zijn gelijknamige merk op zich om de wereldwijde expansie ervan te stimuleren.

Altuzarra H/W25 op NYFW, backstage. Credits: ©Launchmetrics/Spotlight

De FW 2025-show van het merk, die plaatsvond in het Woolworth Building-hoofdkantoor, bevatte ontwerpen die commerciële aantrekkingskracht in evenwicht brachten met een verfijnde touch, terwijl ze trouw bleven aan zijn kenmerkende draagbaarheid. De FW25-collectie, geworteld in Amerikaanse sportswear, introduceerde een vleugje glamour, met vintage-geïnspireerde cocktailjurken, versierde rokken en gekristalliseerde hoofddeksels - vaak gestyled met casual basics zoals capejassen en pea jackets.

Christopher John Rogers maakte een werkelijk triomfantelijke terugkeer naar NYFW na een pauze van vijf jaar met zijn FW25-modeshow op 6 februari in Brooklyn Navy Yard. De collectie, getiteld Collection 015: Exhale, was een levendige viering van veerkracht, vreugde en zelfexpressie. De collectie, die zijn meest persoonlijke collectie tot nu toe wordt genoemd, liet New Yorks koning van de kleur zich inspireren door de kunstenaars Angela de la Cruz en Hélio Oiticica.

Christopher John Rogers H/W 2025 NYFW show Credits: ©Launchmetrics/Spotlight

Tegelijkertijd gaf Rogers zijn dramatische gelegenheidskleding een hernieuwd gevoel van gemak, omdat zijn kenmerkende baljurken en avondjurken nieuwe, gedurfde dimensies aannamen, met geplooide lagen en peplum-achtige uitlopers in levendige kleurblokken en opvallende strepen - groen, met name een 'slijm'-tint, viel op. De collectie omvatte ook dagkleding, met regenbooggebreide truien en relaxte pakken versierd met speelse streamer-achtige versieringen.

Thom Browne sloot NYFW op 11 februari af met een theatrale FW25-show geïnspireerd op vogelspotten, waarbij de catwalk werd omgetoverd tot een grillige migratie van scherp gesneden ontwerpen. De hypnotiserende en droomopwekkende show, die plaatsvond in The Shed in Hudson Yards onder een hemel van 2.000 papieren origami-vogels, zag Browne zijn kenmerkende grijze tailoring tonen in een scala aan Engelse stoffen, van visgraat tot glen plaid.

Thome Browne H/W 2025 op NYFW Credits: ©Launchmetrics/Spotlight

Proporties speelden een centrale rol, met oversized schouders, langwerpige blazers, geplooide rokken en dramatische silhouetten die vogelvormen nabootsten. Ingewikkelde jassen waren voorzien van intarsia-vogels en patchwork plaids, terwijl prachtige geplooide zijden jurken en trompe-l'oeil-ontwerpen een gevoel van fantasie toevoegden. De show culmineerde in een adembenemende jas met gouden bullion-borduursel en een zwierige balrok van 40 meter tweed, wat Browne's toewijding aan vakmanschap en creatieve visie te midden van de drukte van de moderne wereld versterkte.

Verwacht het (on)verwachte

Dit seizoen op New York Fashion Week was een les als het gaat om ontwerpers die zowel het verwachte als het volkomen onverwachte leveren. Carolina Herrera omarmde bijvoorbeeld haar kenmerkende bloemen en maakte een sterk argument voor ze buiten de lente om. De collectie was zeer in lijn met de gevoeligheid van het modehuis en toonde chintzy jacquard shiftjurken en ingewikkelde harsrozenborduurwerken die net zo geschikt aanvoelden voor de herfst.

Coach Herfst 2025 op NYFW Credits: Isidore Montag

Bij Coach zette creatief directeur Stuart Vever zijn boeiende en moeiteloos draagbare herinterpretatie van de door de jeugd geïnspireerde historische uniformen van New York voort, geïnspireerd door de film 'Kids' uit 1995, geregisseerd door Larry Clark, terwijl Michael Kors een meer after-dark gevoel van glamour omarmde en een FW-collectie presenteerde met diepe V-paillettenjurken, operahandschoenen en glinsterende gewaden die een onmiskenbare vampachtige allure uitstraalden. Een merk dat hun verhalen voortzette en ervoor koos om los te breken van de rest op NYFW en zijn terugkeer naar het evenement op een heel andere locatie te organiseren, was Bode.

Emily Adams Bode Aujla, creatief directeur bij het in New York gevestigde merk, maakte haar catwalk-terugkeer na een pauze van twee jaar met de presentatie van Spring 2025 Bode Rec. op de inaugurele GQ Bowl in New Orleans op Super Bowl Sunday. De beslissing benadrukte niet alleen Bode Aujla's voorliefde voor storytelling via mode, maar versterkte ook de groeiende trend van merken die op zoek zijn naar alternatieve ruimtes en formats om door de drukte van een overvol schema heen te breken.

Een model loopt over de catwalk tijdens de Bode Rec. Collection op GQ Bowl 2025 op 7 februari 2025 in New Orleans, Louisiana. Credits: Michael loccisano / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

Ondertussen werden de New Yorkse catwalks een podium voor zowel activisme als spektakel. Peta haalde de krantenkoppen door de catwalk te bestormen tijdens de Coach-show, een onverwachte maar bekende verstoring die de voortdurende discussie tussen modegebruik en ethische bezwaren met betrekking tot van dieren afkomstige materialen benadrukte. In een ander moment dat de conventie tartte: Elon Musk's moeder, de 76-jarige Maye Musk, sloot de Juzui-show af in een opvallende zilveren look. Maye, die bekend is met de catwalk en herkenbaar was aan haar kenmerkende witte kapsel, heeft eerder voor Juzui gelopen en sloot de show af met een knuffel, poserend naast haar vriendin en de hoofdontwerpster van het merk, Taoray Wang.