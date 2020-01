De drie grote modetrends van 2020 om in de gaten te houden

Het internet stroomt over met trendrapports voor 2020, want hoe fijn is het om alvast een kijkje vooruit te kunnen nemen? Wat wordt groot in het nieuwe jaar? Data analyse bureau Edited deelt dan ook de voorspelling voor 2020 met daarin drie grote trends.

Het bureau voorspelt trends voor damesmode, mannenmode en een trend die specifiek onder de tieners te merken is. Van heimwee naar de jaren ‘00, tot casual workwear en eco-conscious koopgedrag, het voert de boventoon tijdens 2020 aldus Edited.

Terug maar Y2K

Het is al twintig jaar sinds Y2K: de millenniumwisseling. De een herinnert zich de angst dat alle computers uit zouden vallen op het moment dat het jaar 2000 aan zou breken, de ander herinnert zich juist de mode uit de jaren ‘00. Eerder was al een langzame comeback te merken van The Noughties, hoe de beginjaren van het millennium liefkozend worden genoemd. Denk lowrider jeans, maar ook haarclips, Mary Jane schoenen en schoenen met een vierkante neus tot mini-tassen. Volgens Edited zijn korsetten en vesten al populaire comeback items, maar zal de trend van ton-sur-ton ook terug komen mede dankzij Max Mara’s RTW Lente 2020 collectie.

Beeld: Website Missguided

Casual workwear stoot pak van de troon

Voor de mannen spot Edited de trend van casual workwear. Workwear is nu al meerdere seizoenen aanwezig in de trendvoorspellingen. Het kwam uit streetwear en sijpelde door in de luxe wereld. Volgens Edited gaat casual workwear het traditionele pak voor mannen vervangen. “Bombers, overshirts en coach jackets zijn een goede vervanger voor de blazer. De smart jogger was in 2019 de sterkste trend en gaat door in 2020.” Linnen voor de zomer en wol voor de winter zijn ideale materialen aldus het trendrapport.

Beeld: website Zara

Eco-trend onder jongeren zet door

Onder de tieners staat het klimaat nu hoog op de prioriteitenlijst. Greta Thurnberg is een van de personen die hiervoor hebben gezorgd. Niet alleen zag 2019 de opkomst van de VSCO Girl én Boys, jongeren die zich afzetten tegen de schoonheidsideaal en die sociaal betrokken zijn en voor duurzaamheid gaan. Merken zoals Patagonia, Birkenstock en Fjällräven worden door deze groep omarmt. Het thema van ‘moeder aarde’ is dan ook terug te zien in een letterlijke vertaling in de lente 2020 collecties aldus Edited. Bloemenprints, natuurlijke stoffen en duurzame samenwerkingen tussen merken. Retailers kunnen jongeren aanspreken met items met een kleine grafische referentie naar de planeet aarde en andere elementen van ‘moeder aarde’, aldus Edited. “Een subtiele manier om deel te nemen aan het gesprek van de dag voor retailers.”

Valentino SS2020 (l), Eres SS2020 (m), Dolce & Gabbana SS2020 (r)

Edited is natuurlijk maar een van de vele bedrijven die een trendrapport uitbrengen. Zoals trendanalist Christine Boland altijd zegt: je hoeft niet met elke trend mee. Kies er een of twee die bij jouw merk passen en pas deze toe op jouw manier. De trendvoorspellingen laten wel zien dat 2020 een interessant jaar dient te worden, in de mode en over het algemeen.

Hoofdbeeld: Websites Missguided en Zara