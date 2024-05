De ‘Eclectic grandpa’ esthetiek in FW24

Pinterest noemde 'eclectische opa' eerder dit jaar als een van de trendvoorspellingen voor 2024. Het is een vintage look met gebreide kleding, tweed en ribfluweel in meestal oversized, comfortabele, gelaagde silhouetten. Hoewel consumenten hun joggingbroeken en t-shirts uit het pandemische tijdperk achter zich wilden laten, wilden ze het comfort element dat ze boden niet helemaal opgeven.

Tot ver in 2024 hebben bepaalde populaire beroemdheden, waaronder Tyler the Creator, Harry Styles, Emma Chamberlain en Alexa Chung de eclectische opa-look omarmd, waardoor deze nog langer meegaat. De esthetiek blijft populair vanwege de gender inclusiviteit - veel van de basismode en looks zijn unisex. Een van de 'it'-koppels van dit jaar, Bradley Cooper en Gigi Hadid, is zelfs gefotografeerd met een 'zijn en haar' versie van de trend tijdens casual wandelingen door New York. Het was ook een stijl die werd gedragen door de bezoekers van de FW24-show.

Eclectic grandpa streetstyle Credits: Streetstyle FW24/©Launchmetrics/spotlight

Hier zijn voorbeelden van de esthetiek van zowel de mannen- als de ready-to-wear FW24 shows. Wanneer de herfststijlen over een paar maanden in de winkels liggen, kun je deze belangrijke items verwachten.

Anna Sui FW24

Anna Sui FW24/ look 12 Credits: Anna Sui FW24/©Launchmetrics/spotlight

Look 12: een vilten jasje met tweed mouwen over een zijden hemdje met een geruite rok over een oranje corduroy broek met als accessoire een tweed platte pet over een zijden sjaal.

Antonio Marras FW24

Antonio Marras FW24/ look 2 Credits: Antonio Marras FW24/©Launchmetrics/spotlight

Look 2: een kabelgebreid vest met rits en stoffen inzetstukken over een geruit overhemd en een geruite kilt, grijze 'long johns' en bergschoenen. Een oversized zijden sjaal maakt de look af.

Chanel FW24: ontwerper, Virginie Viard

Chanel FW24/ look 32 Credits: Chanel FW24/©Launchmetrics/spotlight

Look 32: een gestreept vest met horizontale lijnen over een korter vest en gecoate blauwe jeans. Accessoires waren een beige platte pet, bruine leren riem, suède toeschouwerslaarzen, Chanel sieraden en een zwarte gewatteerde vierkante tas.

Fendi FW24: ontwerper, Venturini Fendi

Fendi FW24/ look 20 Credits: Fendi FW24/©Launchmetrics/spotlight

Look 20: een bruin leren jack met klepzakken over een bordeauxrode schildpadhals, een olijfkleurige wijde ribfluwelen broek, een grijze ribwollen beanie en tassen met Fendi-logo.

Giorgio Armani FW24

Giorgio Armani FW24/ look 2 Credits: Giorgio Armani FW24/©Launchmetrics/spotlight

Look 2: een grijze duster met bloemenprint, cummerbund met zijdeprint, een oversized fluwelen cargo broek en een trilby hoed.

Rabanne FW24: ontwerper, Julien Dossena

Rabanne FW24/ look 1 Credits: Rabanne FW24/©Launchmetrics/spotlight

Look 1: een lang geruit vest van geborstelde wol over een blauw geruit overhemd, een marineblauwe wollen jas met bruine ribfluwelen manchetten en een lange geruite broek. Een diamanten ketting gaf een vrouwelijke twist aan de look.

Todd Snyder m FW24

Todd Snyder m FW24/ look 12 Credits: Todd Snyder m FW24/©Launchmetrics/spotlight

Look 12: een gebreid vest met rits en sjaalkraag over een vintage henley met een kaki olijfkleurige cargo broek, een imitatie bontmuts en bruine en oranje duck boots.

Gucci m FW24: ontwerper, Sabato De Sarno

Gucci m FW24/ look 30 Credits: Gucci m FW24/©Launchmetrics/spotlight

Een beige wollen vest met schildpadknopen over een bijpassende V-hals trui, broek met smalle pijpen versierd met parels. Loafers, bruine leren handschoenen, een tas en een unieke ketting-stropdas maakte de look af.

Kolor m FW24: ontwerper, Junichi Abe

Kolor m FW24/ look 22 Credits: Kolor m FW24/©Launchmetrics/spotlight

Een groene jas met rits en patchwork details en contrasterende kraag en manchetten over een ‘western’ overhemd met een oversized corduroy broek. Een skinny leren riem en sneakers maakten de look af.

Andersson Bell m FW24

Andersson Bell FW24/ look 48 Credits: Andersson Bell FW24/©Launchmetrics/spotlight

Look 48: een double breasted overcoat met drie patchwork materialen in geruit mohair, tweed en shaggy wol over een top met rits en een kraag van blauw imitatiebont.

Loewe m FW24: ontwerper, JW Anderson

Loewe m FW24/ look 43 Credits: Loewe m FW24/©Launchmetrics/spotlight

Look 51: een groene, bruine en witte fairisle sweater met een zwarte polokraag en een oversized groene cargo broek.

Accessoires waren onder andere een veelkleurige kralen tas met een limoengroen handvat en een bruine leren riem.