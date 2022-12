De eclectische twist van AO76: de kids hebben het voor het zeggen

“In mijn kindertijd waren het de ouders die beslisten wat er in de kledingkast belande, nu zijn het de kids.” vertelt Gaspard, de jonge CEO achter het Belgisch kinderlabel AO76. De kids-first mentaliteit zorgt voor verandering binnen de kindermode. De ontwerpen en het verhaal van een merk moeten beide doelgroepen aanspreken.

Beeld: AO76

Het familiaal karakter

In de jaren ’90 stapten de 3 dochters Vandemoortele in het bedrijf van hun vader Etienne, de grote stap voor American Outfitters. Wat begon als een bedrijf vormde zich om tot een waar familiebedrijf. Hiermee veranderde niet enkel de leiding maar ook de focus van het bedrijf. Zij maakten van American Outfitters een dames-, heren- en kinderkledingmerk met internationale allures. Wat de afgelopen 30 jaar onveranderd bleef: het familiale karakter. Een horizontale bedrijfscultuur waarbij wordt gekeken naar de individuele kwaliteiten van de AO76-familie. Dit zorgt voor harmonie binnen het bedrijf wat ook uitstraalt naar de buitenwereld en in de collecties. Dit werd enkel maar versterkt met de komst van de derde generatie. De instap van Gaspard, de zoon van Patricia was een logische stap. Wie kent het DNA van het bedrijf achter AO76 beter dan iemand die werkelijk het DNA bezit en met dezelfde waarden opgroeide. Hij zorgt voor een frisse wind binnen het bedrijf als CEO en naar de buitenwereld toe als creatief directeur.

Beeld: AO76

Het Belgisch ontwerp

Internationaal staat België op de kaart van de creatieve mode. Tegelijkertijd is er bij de Belgen een grote drang om eropuit te trekken en nieuwe zaken te ontdekken en te verkennen. De omvang en de verschillende talen binnen België spelen hier hoogstwaarschijnlijk een grote rol. Ook binnen het bedrijf is dit het geval vertelt Gaspard: “Binnen ons bedrijf moet je vlot 3 talen kunnen. Nederlands, Frans en Engels worden hier door elkaar gebruikt. Deze mix is ook te zien in onze collecties. Onze inspiratie komt steeds uit een andere hoek.”. De combinatie van verschillende talen en culturen leidt tot een nieuwe manier van denken. Dit stroomt door naar de ontwerpen. De collecties van AO76 hebben een typisch eclectisch karakter die evenwicht kan brengen tussen klassieke stijlen en de explosieve Belgische creativiteit.

Beeld: AO76

Dit eclectisch karakter is cruciaal om kids en ouders op één lijn te hebben, aldus Gaspard. “In mijn kindertijd waren het de ouders die beslisten wat er in de kledingkast belandde, nu zijn het de kids. Dit inzicht heeft parten gespeeld tijdens het designproces van de winter ‘23. Bij AO76 vind je de klassieke chino’s voor de ouders én de hippe oversized modellen voor de kids.”

Beeld: AO76

Beurzen

Nieuwsgierig geworden naar de frisse wind binnen AO76? Ontdek het merk op de beurzen of in hun showrooms.

Showroom Amsterdam: 12-13 Januari

Pitti Bimbo Firenze: 18-20 Januari

Showroom Parijs: 26 -27 Januari

Playtime Parijs: 28-30 Januari

CIFF Copenhagen: 1-3 Februari

Playtime New York: 12-14 Februari