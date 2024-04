De eerste stappen: Joline Jolink zaait vlas voor linnen op eigen grond

Modeontwerper Joline Jolink heeft als doel in 2025 haar eerste kledingstuk van eigen grond gemaakt te hebben. Daarvoor moet ze eerst eigen grondstoffen ontwikkelen. Daar zet Jolink nu haar eerste stappen in: ze zaaide samen met dertig vrijwilligers biologisch vlaszaad op veertig vierkante meter grond, zo meldt Jolink in een persbericht.

Samen met haar ‘Vlasklas’ uit Welsum zal ze zorgdragen voor het stuk land. Dat houdt in: wieden in mei, de bloei van het vlas vieren in juni, oogsten en spreiden in juli, keren in augustus en starten met het verwerken van vlas tot linnen in september.

Het doel is om in 2025 het eerste kledingstuk van eigen grondstoffen gemaakt te hebben. Eerder deelde ze daarover: “De oogst kan natuurlijk ook mislukken, maar ik ga het gewoon proberen. Als het niet lukt, dan is er het jaar erna weer een kans. Maar, met een beetje geluk, komt het vast goed.” Jolink deelt in het persbericht ernaar uit te kijken het hele traject, van zaadje tot textiel, te doorlopen.