De eeuwig groeiende, tijdloze collectie van Studio EVA D. “Ik maak kleding om te koesteren”

Anno 2021 nemen steeds meer merken en ontwerpers afscheid van het klassieke modesysteem. Ontwerper Eva Dekker was haar tijd begin jaren ’00 ver vooruit. Met Studio EVA D. ontwerpt ze inmiddels zo’n zestien jaar tijdloze en androgyne kleding, die gemaakt is om jaren mee te gaan. Aan FashionUnited vertelt ze over haar merk en werkwijze: “Door corona is mijn manier van werken relevanter dan ooit."

Kledingontwerpster Eva Dekker startte het merk in 2005, een jaar nadat ze was afgestudeerd aan ArtEZ in Arnhem. “Ik had het grote verlangen om voor mezelf te beginnen. Een eigen merk oprichten, dat was van jongs af aan al mijn droom en ook de reden dat ik naar de academie ben gegaan.”

Eeuwig groeiende collectie

Ze begon met Studio EVA D., toen nog zonder vast omlijnd plan. In de jaren daarop ontwikkelde ze gestaag haar merk tot wat het nu is: tijdloze en genderneutrale kleding. Studio EVA D. is tijdloos. Dat betekent dat de modeseizoenen losgelaten zijn. “Ik werk volgens mijn eigen regels en op mijn eigen tempo,” vertelt ze.

Ze vervolgt: ”Als je van de academie komt dan denk je dat het hoort om met seizoenscollecties te werken. Maar ik kwam er al snel achter dat ik niet in het heersende modesysteem paste. Ik doe veel zelf en er komt veel handwerk bij kijken. Juist door het ambacht en het handwerk dat daarbij komt kijken heeft mode ooit mijn hart gestolen, maar dat klopte voor mij niet met de vluchtigheid van de mode. Ik wilde mooie kleren maken die hun waarde behouden, dus liet ik het seizoensdenken los.”

Studio EVA D. bestaat daarom uit een eeuwig groeiende, tijdloze collectie waar telkens nieuwe items aan worden toegevoegd. De kleding gaat meer dan een paar seizoenen mee en is dus ook minder milieubelastend. “Het is een modulaire collectie, alle stukken zijn eindeloos met elkaar te combineren. Ik maak kleding om te koesteren en waar je een garderobe omheen kunt bouwen.”

Draagbaar en ingetogen

Hoe ze haar stijl nu zou omschrijven? "Naast tijdloos is de kleding ook heel draagbaar en ingetogen", zegt ze. “Ik houd niet van versiering, details in mijn kleding hebben een functie. De kleuren zijn over het algemeen neutraal. Hierdoor kunnen de stukken ook perfect gecombineerd worden met de rest van je garderobe.”

De stijl is androgyn. “Ik wil niet dicteren wie mijn kleding mag dragen. Ik wil de drager de ruimte geven om het kledingstuk helemaal naar eigen inzicht te stylen. In plaats van dat de kleding het lichaam vormt. Gender en maat zijn daardoor ondergeschikt. Door middel van details en slimme aanpassingen, kan iedereen zich goed voelen in de kleding."

Qua materiaalkeuze houdt Dekker rekening met het klimaat. De kleding is gemaakt van duurzame materialen zoals biologisch katoen en stoffen van gerecycled materiaal. Maar ook: modal, linnen, brandnetel en bamboe. Ook maakt Dekker accessoires die passen bij de kleding, zoals tassen en riemen. “Waar ik kan maak ik de duurzaamste keuzes, in materiaalgebruik bijvoorbeeld. Maar ook door kleding te maken met een lange levensduur.”

Korte levertijd

De collecties van Studio EVA D. zijn online te koop, onder andere via de eigen webshop. Haar doel is dat de kleding ook verkocht gaat worden via exclusieve boetieks en een grotere doelgroep gaat bereiken. “Mijn kleding is voor mensen die een gezonde relatie hebben met mode. Ze kopen het omdat ze het mooi vinden, omdat het bij ze past, niet omdat het nu de trend is of als een impulsaankoop.”

Hoewel ze merkt dat retailers soms moeten wennen aan haar eigengereide manier van werken, heeft het voor ondernemers ook veel voordelen. "Retailers hoeven niet te investeren in een collectie die na een half jaar z’n waarde is verloren. En de levertijd is kort. Als ze het inkopen, kan het binnen twee maanden in hun winkels hangen."

De coronacrisis maakte Dekkers manier van werken bovendien relevanter dan ooit. "De tijdloze collectie gaat seizoenen lang mee, daardoor blijf je er nooit mee zitten." Ook zegt ze: “Inmiddels is mijn non-conformistische manier van werken niet zo nieuw meer en ik geloof dat de mode industrie ook ziet dat het tijd is om te vertragen. Daarom neem ik nu de stap om mijn merk te presenteren aan een groter publiek.”