De evergreens uit Christine Boland’s SS25-voorspelling: Deze trends kunnen nog wel even mee

Terwijl de Benelux al enkele dagen te maken heeft met temperaturen onder het vriespunt, stappen de deelnemers van Christine Boland’s SS25-webinar in zomerse sferen. Hoewel de zomer van 2025 zeker nog even op zich laat wachten, is er genoeg om naar uit te kijken, zo blijkt uit de trendvoorspelling. FashionUnited neemt u mee door middel van enkele highlights.

Ondanks het zonnige beeld wanneer men uit het raam kijkt op het moment van de webinar, geeft Boland aan dat men al maanden in ‘donkere dagen’ leeft. “We hebben inspiratie en creativiteit ontzettend hard nodig,” stelt Boland. “Schoonheid als troost.” Ze erkent dat oude systemen in de maatschappij nu verder vastlopen en dat nieuwe systemen opkomen. De wereld bevindt zich nu precies op het kruispunt van deze twee. “We zitten in de kreukelzone.” Ze stipt ook een positief geluid aan, want creativiteit komt tot bloei in moeilijkere tijden. “Het laat zich door niets of niemand stoppen.”

Al met al deelt Boland haar trendforecast op in drie overkoepelende verhalen die allemaal weer vijf hoofdstukken kennen. Genoeg inspiratie voor de ruim 300 designers, inkopers en andere professionals in de digitale zaal. In deze drie verhalen en in totaal vijftien hoofdstukken komen diverse elementen vaker terug. Boland benadrukt daarnaast dat de behandelde trends tendensen zijn die soms al meerdere seizoenen te zien zijn, maar voor SS25 een andere nadruk of verfijning kennen.

Een blijvertje voor SS25: Quiet luxury

Allereerst kan ook de trendforecaster niet heen om ‘quiet luxury’. In een wereld waar constant nieuwe opties worden geboden en keuzes gemaakt moeten worden, verlangen veel consumenten, en mensen in het algemeen, naar een pauze-knop en rust. Het is een van de redenen waarom ‘quiet luxury’ zo aanslaat. Het zijn op het eerste gezicht simpele ontwerpen, maar van hoge kwaliteit. Het biedt orde en overzicht, terwijl de materialen rijk en geruststellend voelen. De rijkdom in deze ontwerpen is dan ook vaak te vinden in de combinatie van tactiliteiten. Denk bijvoorbeeld aan de combinatie van knitwear met zijde.

De eenvoud van de ontwerpen is ook vaak terug te zien in de ‘ utility’ stijl die al enkele seizoenen in collecties terug te vinden is. Dit is ook voor SS25 een blijvertje, net als geribde stoffen. Als deelnemer aan de webinar is het bijna onmogelijk om niet kalm te worden van dit trendverhaal. Een welkome afwisseling te midden van de altijd veranderende wereld.

Trends: Wie wil spelen voor SS25 gaat voor ‘redesigned classics’

In het kader van verandering is er juist veel speelsheid te zien op het gebied van erfgoed. Dat neemt vele vormen aan, maar komt vaak neer op ‘redesigned classics’. Of dit nu klassiekers zijn zoals het witte overhemd, de blazer of een trenchcoat die door een verandering worden gemoderniseerd, of juist de combinatie van diverse ‘heritage’-prints. Dan hebben we het nog niet eens gehad over het combineren van merkerfgoed zoals bijvoorbeeld de samenwerking van Erdem met het Engelse Barbour.

Deze tendens biedt de ruimte voor een grote hoeveelheid spel. Of men nu aan de slag gaat met proporties en daardoor een klassieker herinterpreteert, of juist diverse decennia aan elkaar weeft. Het is dan ook niet gek dat merken grijpen naar hun eigen heritage en daar redesign en heruitgaven van maken. Neem bijvoorbeeld een recente Gucci show waar kersverse creatief directeur Sabato de Sarno ontwerpen van voorganger Tom Ford moderniseerde.

Christine Boland over SS25: “Omarm de grenzeloosheid”

Wie helemaal de grens wil opzoeken, of zelfs de grens wil doen vervagen, daar heeft Boland ook een derde stroming voor die in het teken staat van het ‘omarmen van grenzeloosheid’. Binnen het thema spreekt Boland vaak over “Is het gegenereerd of gegroeid?”. Dit verwijst naar de digitale wereld en de traditionele wereld van textiel, maar ook naar ontwerpen waarvan men niet helemaal kan zien wat het is, maar maakt dat eigenlijk uit? Bijvoorbeeld: Zijn het vlindervleugels, of zijn het cellen die afgebeeld zijn? En maakt dat het minder mooi of juist mooier?

Inspiratie uit de natuur en zelfs het nabootsen van fenomenen uit de natuur hebben een sterke invloed binnen dit trendverhaal. Vooral de onderzee wereld spreekt tot de verbeelding. Kwallen met hun sierlijke, doch soms gevaarlijke, tentakels, het kleurenspel met soms zelfs fluorescerende tinten - varianten hiervan zijn terug te vinden op de catwalks. Door glans, waterige effecten en stoffen die vloeiend bewegen wordt soms bijna een optische illusie gecreëerd. Boland benadrukt wel dat het een tendens is die al langer speelt, maar zich steeds verder verfijnd. Een element dat in deze ‘design language’ veel terug komt zijn onder andere plissés, maar ook franjes en ruches. Hoewel deze elementen als dromerig gezien kunnen worden, hebben ze soms ook iets surrealistisch door het volume én de kleurencombinaties die Boland toont.

Het zijn enkele van de thema’s en opties die de trendforecaster tijdens haar SS25-webinars uitstalt. Aan de deelnemers de taak om te voelen wat hen aanspreekt en blijft hangen en daarmee aan de slag te gaan. Het blijft belangrijk om als merk, bijvoorbeeld, authentiek te blijven en designelementen op te pakken die in lijn met het bedrijf voelen. Boland geeft simpelweg de tools en een flinke dosis inspiratie. Aan u de taak om ermee aan de slag te gaan.