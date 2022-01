De FW22 collectie van Barts

BARTS lanceert een nieuwe accessoire collectie voor winter ‘22/’23 in opvallende kleuren en nieuwe texturen die je in stijl de winter helpen trotseren. Welkom bij een mooi nieuw winterseizoen van BARTS.

Functioneel & Fashionable

Door praktische & comfortabele stoffen en breisels te mixen met moderne elementen kunnen we bedrukte teddy stoffen en accessoires met gewatteerde details toevoegen aan ons assortiment. Nieuwe, waterafstotende bucket hats brengen fashion & function bij elkaar en zorgen ervoor dat je in stijl de herfst trotseert. Zachte pasteltinten geven een natuurlijke frisheid aan het utilitaire gevoel van de collectie, terwijl contrasterende kleuren zoals oranje en legergroen een outdoor gevoel oproepen. Voor het voorjaarsseizoen hebben we de beste elementen van een stedelijke look gecombineerd met een eigentijdse outdoor stijl. Key items zijn tie-dye beanies en geruite bucket hats. Ook zien we colour block patronen terug in meerdere stijlen.

Draagbaar Optimisme

In deze uitdagende tijden is één ding zeker: er is een sterk verlangen naar positiviteit en optimisme. De nieuwe BARTS collectie ademt creativiteit en vreugde door de zachte breisels, kleurrijke tie-dye items en colour block patronen. Kleurencombinaties zoals helderblauw, marineblauw en donkergroen maken een authentiek stijl statement.

Traditionele ambachten & gerecycled denim

Geïnspireerd door de natuur en eeuwenoude breitechnieken is het BARTS gelukt om volledig nieuwe elementen aan de collectie toe te voegen. Fair-isle breitechnieken en traditionele handbreitechnieken zijn gebruikt om een reeks nieuwe accessoires te creëren. Trending in deze collectie zijn items gemaakt van recycled denim garen. Recycled denim is ongelooflijk sterk en toch soepel van structuur. Vintage stoffen krijgen op die manier een nieuw leven bij BARTS!

