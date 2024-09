De hoogtepunten van Oslo Runway

Niet alleen Kopenhagen, maar ook Oslo bewijst op zijn catwalks dat Scandinavië modetechnisch gezien heel wat in zijn mars heeft. In de Noorse hoofdstad toonden deze week meer dan 30 gevestigde en opkomende ontwerpers hun collecties tijdens ‘Oslo Runway’. De collecties stonden in het teken van breiwerk, asymmetrische ontwerpen en klassiek Scandinavisch minimalisme, met enkele uitschieters.

Hieronder een overzicht van de hoogtepunten van de afgelopen dagen.

1313 Selah

Het menswearmerk 1313 Selah werd pas vorig jaar opgericht en leverde nu al een show af alsof het nooit anders had gedaan. Oprichters Duy Ngo, Tomas Silva en Erik Spanne hebben ervaring bij bekende Noorse merken. Voor hun eigen merk laten ze zich inspireren door de Latijns-Amerikaanse straatcultuur, die ze combineren met extravagante silhouetten, klassieke kleermakerij en ceremoniële kleding.

Het merk werkte samen met de Noorse rapper Arif Murakami voor hun SS25-collectie ‘Repentance’ (Eng.: berouw), die werd getoond in het Munch Museum. De vrij donkere collectie, uitgevoerd in zwart en wit, onderzocht thema’s als mannelijkheid, berouw en kwetsbaarheid en markeerde tegelijkertijd het debuut van het merk op de Fashion Week.

1313 Selah combineert Latinx-cultuur, extravagantie en ceremoniële kleding Credits: Sebastian Rozanski / Oslo Runway

Livid

Denimspecialist Livid heeft al een langere geschiedenis. Naast de thuismarkt, waar het merk meer dan 15 verkooppunten en meerdere winkels heeft, is het ook internationaal vertegenwoordigd. Zo was het merk vorige maand voor de tweede keer aanwezig op de Deense modebeurs CIFF en is het onder andere verkrijgbaar bij Bube und König (Neurenberg), Zooloose (Bazel), N Ground (Seoul) en Ab Fits (San Francisco).

De kernlijn, die in 2010 in de Noorse stad Trondheim werd opgericht als een eenmansjeansfabriek, vormt de ruggengraat van het merk. De seizoenscollecties staan in het teken van het DNA van Japans denim, dat wordt aangevuld met speciaal ontwikkelde stoffen en technische materialen. Voor SS25 komt minimalistische stijl samen met technische knowhow. De collectie wordt verfijnd door het spel met asymmetrie en het contrast tussen bovenkleding en lichte, deels transparante stoffen.

Livid SS25 Credits: Sture Nordhagen / Oslo Runway

Christian Aks

Het minimalistische womenswearmerk Christian Aks werd opgericht door de gelijknamige ontwerper en zijn broer en staat voor “tijdloze stukken met een moderne twist”. Daarbij worden natuurlijke vezels en een beperkt kleurenpalet gebruikt. De ontwerper laat zich inspireren door menswearsilhouetten, maar geeft de stukken toch een vrouwelijke touch.

Voor SS25 heeft Aks zich verdiept in ecologische prints en geperste bloemen in de collectie verwerkt. Naast damesmode waren er ook enkele menswearlooks op de catwalk te zien.

Christian Aks is vooral vertegenwoordigd bij Noorse retailers, maar is ook verkrijgbaar bij enkele internationale aanbieders zoals Pirkko Seattle in de VS, Marga Stahl Stockholm in Zweden en Katoo Fashion & Living in het Nederlandse Groenlo.

Christian Aks Credits: Fotostudio Magnus Nordstrand

Woodling

Het Noorse familiebedrijf Woodling – onder leiding van ontwerpster Siv Elise Seland – is gevestigd in Jæren in Rogaland en heeft zijn basis op een boerderij. De breispecialist integreert een stukje Noorse traditie in de collecties en laat zich inspireren door de natuur – van donkere, melancholische winters tot het heldere Noordse zomerlicht van de omgeving. Het merk investeerde in 2021 in een klimaatneutrale productie met eigen 3D-breimachines, waarmee breiwerk in verschillende vezelkwaliteiten en diktes voor het betreffende seizoen wordt geproduceerd.

De stukken die Woodling tijdens zijn ‘Oslo Runway’-presentatie liet zien, tonen aan hoe veelzijdig breiwerk kan zijn. Het klassieke Noorse patroon komt samen met asymmetrische elementen en grofmazig breiwerk. Ook elementen als grote lussen, patronen en pofmouwen worden gebruikt. Het kleurenpalet is met wit en beige vrij ingetogen, waarbij ook enkele stukken in een ingetogen blauw te vinden zijn.

Woodling Credits: Stephanie Sikkes / Oslo Runway

Tarinii

Tarinii Martinsen doorbreekt met zijn gelijknamige label Tarinii de traditionele regels van menswear en gebruikt de collectie als medium om identiteit en cultuur uit te drukken. Daarbij worden gecertificeerde biologische, rest- en gerecyclede materialen gebruikt. Patroon- en productieafval moet worden vermeden en als het toch ontstaat, worden er in de Osloër “studiofabriek” weer nieuwe stukken van gemaakt.

Voor de huidige collectie komen verschillende elementen samen, zoals bovenkleding, breiwerk, denim maar ook heel lichte stoffen. Het merk speelt met de silhouetten van het lichaam en brengt zachte met hardere elementen samen. Cutouts, knoopdetails en asymmetrische snitten maken de collectie compleet.

Tarinii Credits: Next - Oslo Runway

Serena

Het Noorse tassenmerk Serena werd bijna vijf jaar geleden opgericht door Taya Bonicos en richt zich op zijn designstukken, die in effen varianten in rood, marineblauw en beige- en bruintinten te zien waren, maar ook met een kleurrijke wolkenprint. Daarbij mocht geen enkel stuk stof op de modellen die de tassen op de catwalk presenteerden, afleiden van het belangrijkste stuk, en daarom werden de dragers op de belangrijkste plaatsen afgeplakt.

Serena Credits: Stephanie Sikkes / Oslo Runway

Dit artikel verscheen eerder op FashionUnited DE. Vertaling door AI en bewerking door Caitlyn Terra.