De Inspiratie voor JANICE 21-2

Wat was het een rollercoaster ride he! Afgelopen jaar was een rit waarbij je de keuze had de achtbaan niet in te stappen, of juist volle moed, enthousiasme, gedrevenheid, positiviteit, en zonder angst voor het onbekende de rit aan te gaan…en dat hebben we gedaan. Het was voor JANICE een mega jaar! Een omzet groei die we nog niet hadden durven dromen, een uitbreiding van het team,een B2B omgeving, een aanstaande uitbreiding en een nog intensievere band met onze retailers opgebouwd. Kapot moe…dat wel, want het was 7 dagen in de week 80-90 uur per week werken. We hebben de stier bij z’n horens gepakt, zijn wijzer geworden, en zijn glorieus uit de strijd gekomen.

Om meteen met de deur in huis te vallen…kwaliteit! Dat is wat voor ons de Number 1 inspiratie vanwege 2 reden:

1: We zitten in deze situatie omdat we niet duurzaam genoeg omgaan met onze wereld. Als wij kleding maken die lang meegaat, kun je ieder seizoen met aanvullingen door blijven combineren en draag ook jij bij aan een duurzamere wereld.

2: Kleding kan van een slechte dag een goede maken…en zouden we op het moment van de FW21 collectie nog zitten met strenge Corona maatregelen en moesten we nog thuis werken of home-schoolen, dan zou dat verwen momentje in de ochtend nog wel eens erg belangrijk kunnen worden. We wilden de dames kleding geven die ze wat zou brengen, die iets extra’s zou toevoegen aan de dag dat ze het dragen…Corona of niet.

Het zou de verpakking moeten zijn van het mooiste Kerst cadeautje…met een grote strik er om heen.

Ten tijde van het ontwerpen van deze collectie was Corona in volle gang. Wat er nog allemaal stond te wachten was onzeker, wel wisten we dat vrouwen niet alleenmaar in jogging pakken zouden willen blijven hangen op de bank. Kleding kan immers van een slechte dag een goede maken, en als Corona nu nog in volle hevigheid bezig zou zijn geweest, en we nog steeds allemaal binnen zouden zitten, werken en thuis school moesten geven aan onze kinderen, dan zouden wij willen dat het aankleden een van de hoogtepunten van de dag zou worden. Waarbij dat momentje je vleugels zou geven om de rest van de dag met een glimlach tegemoet te zien.

De uitwerking hiervan kun je kort samenvatten: een collectie die rijk is van kwaliteit, die je thuis lekker comfy aan kunt mochten we nog in de Pandemic zitten maar als de regels versoepeld zouden worden, kon je met een lipstick en ander schoentje je outfit omtoveren om buiten te kunnen stralen.

Waarom JANICE 21-2

We noemen het niet FW21 of JANICE Winter 21, omdat we vinden dat je een nieuwe collectie brengt. Niet alles is winter wat je in juli/aug uitlevert, en niet alles is zomer wat je in januari / februari uitlevert. Daarnaast vinden we het verwarrend als je in December praat over Zomer collectie. Je moet items leveren op het moment dat de consument het wilt en de retailer het kan verkopen. Wat hebben we aan shortjes in december of aan de dikste angora wollen truien in juni/juli? Wij proberen te leveren wat tijd-gepast is, houden ons ook niet bezig met Mid Season Sale en beginnen niet te vroeg met de SALE. Als je niet te vroeg levert, maar levert wanneer er vraag naar is, kun je het gedeelte dat in de sale MOET beperken. Omdat we dus niet meer in seizoenen maar in leveringen willen praten, is het dus 21-1 en 21-2. We leveren 2 verschillende collecties per jaar, die we elk ook weer opdelen in 2 leveringen om zo verwarring voor de consument te voorkomen.

Kleuren en prints

Dit seizoen vind je bij JANICE minder prints. We combineren rustige prints met warme uni kleuren en laten vooral structuren spreken. Een classic Paisley print, de tijdloze panterprint en een desert-inspired print vullen de rijke uni kleurige items mooi aan. De kleurthema’s hebben een naam gekregen om er meteen een emotie bij op te wekken: 50 Shades of Grey, Red Red Wine, Green Destiny, Brown Sugar, Feeling Blue.

Perfect must haves & essentials

Premium basics zijn onmisbaar. Zo is onze witte katoenen blouse een doorslaand succes, kun je in je garderobe niet zonder een zwarte leren dames broek van Janice en hebben we dit seizoen onze collectie aangevuld met een musthave basis denim spijkerbroek. Een skinny jeans in blauw en zwart, en de perfecte Mom jeans in blauw en zwart. Jeans broeken gemaakt van denim met elastan, waardoor de broeken een groot pasbereik hebben en erg comfortabel zitten. De basic kledingstukken van Janice, vullen de Key piece collectie enorm aan. Waarom we onze collectie hebben uitgebreid met basics? Dat is heel simpel…we wilden basics leveren met ons handschrift, maar ook in onze kwaliteiten. Een basis item die heerlijk zit, van een goede kwaliteit is en ook nog eens lang mee gaat…

Materialen voor 21-2

Dit seizoen verheugen we ons al op de eerste reacties na het uitleveren. De kwaliteiten en materialen zijn fucking fantastic. Trots trots trots zijn we op onze leveranciers, die we hebben weten te pushen ons te leveren waar wij als merk echt achter staan. Concessies werden niet geduld! Zo zit in deze collectie Gerecycled cashmere, boterzacht leer, verschillende viscose kwaliteiten, prachtige denim voor onze jeansbroeken en spijkerjurkjes, katoen om te zoenen…en laten we dan nog maar niet spreken over het zijde, merino wol en baby alpaca.

Motivatie JANICE

“Maak keuzes, ga niet voor meer meer meer, maar juist alleen voor het beste”. Daarnaast hebben we gezien dat focus, vastberadenheid, je ding blijven doen, je doel voor ogen zien en vooral blijven zien je het verst brengen. Deel ook…niet alleen spullen of geld, maar ook in kennis. Jouw kennis kan een inspiratie zijn voor anderen waarmee je ze kunt helpen naar een ander niveau te ontwikkelen…zo komt op jouw beurt dan weer iemand je leven inlopen die jou kan motiveren en inspireren.