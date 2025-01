De kracht van samenwerking: NED, ICNK en TQ presenteren de collecties samen op Modefabriek

Drie merken, één visie

NED, ICNK en TQ zijn drie unieke merken, verenigd onder een dak met een gezamenlijke missie: retailers optimaal ondersteunen en een herkenbare, consistente merkbeleving bieden. Elk merk bedient zijn eigen doelgroep met verschillende collecties, maar samen vormen ze een perfecte aanvulling op elkaar. Deze synergie wordt in januari 2025 tastbaar op de Modefabriek, waar de merken voor het eerst samen in één stand hun FW25-collecties presenteren.

FashionUnited sprak Laurens Reversma en Karin Blankespoor over de samenwerking tussen NED, ICNK en TQ, en de aankomende FW25-salesperiode.

De onderscheidende identiteiten van NED, ICNK en TQ

Reversma, die samen met zijn broer in 2009 NED International oprichtte, vertelt hoe het merk begon als inkoopbedrijf, en zich nu richt op het produceren van collecties met comfortabele, modebewuste dameskleding. “Onze doelgroep varieert van 20 tot 80 jaar, met een brede pasvorm die ook grotere maten goed bedient,” legt hij uit. NED staat bekend om tijdloze ontwerpen die seizoen na seizoen populair blijven en keer op keer klanten weten te trekken. “Het succes zit in de consistentie,” benadrukt Reversma, “klanten willen vaak gewoon hetzelfde model in een nieuwe kleur, en dat bieden wij bij NED.”

FW25 Collectie van NED Credits: NED International

ICNK, het jongere en meer uitgesproken zusje van NED, richt zich op iets hoger segment. Dit merk valt op door het gebruik van luxere stoffen zoals mooie jacquard en de bekende twill quality. Karin omschrijft ICNK als “trendgevoeliger, maar altijd trouw aan een consistente kleurensignatuur. Hierdoor kunnen klanten items van verschillende seizoenen blijven combineren, wat de combineerbaarheid enorm vergroot.”

TQ, het derde merk, richt zich volledig op basics van onder andere Travel Quality. Het merk ontstond tijdens de coronaperiode en heeft comfort en duurzaamheid als speerpunten. “Onze basics zijn altijd op voorraad en retailers kunnen dagelijks zelfs per stuk nabestellen. De collectie biedt niet alleen zekerheid en flexibiliteit, maar sluit ook naadloos aan bij de uitgesproken collecties van NED en ICNK, waardoor een retailer moeiteloos de items van de drie merken kan combineren.

FW25 Collectie van ICNK Credits: ICNK

Fall/Winter 2025: verfijning en veelzijdigheid

De FW25-collecties van NED, ICNK en TQ weerspiegelen de unieke DNA’s van de merken en laten tegelijkertijd zien hoe ze trends vertalen naar de praktijk. Karin vertelt enthousiast: “Bij NED domineren rood, groen, lime en kobalt dit seizoen, gecombineerd met neutrale tinten en denim-accenten. Daarnaast blijft brei, zowel fijnbrei als grovere delingen, een steeds grotere rol spelen. We streven naar een luxere en veelzijdigere uitstraling, zonder het brede aanbod te beperken.”

ICNK legt de focus op elegante moderne pakken, blouses en niet te vergeten de brei met verfijnde details, terwijl TQ zijn basics naar een hoger niveau tilt met nieuwe jacquard stoffen en structuren. “Wat goed verkocht is in eerdere seizoenen vormt de basis voor de nieuwe collecties,” legt Karin uit. “Maar we verfrissen dit met nieuwe kleuren en subtiele updates, zodat de collectie blijft verrassen.”

FW25 Collectie TQ Credits: TQ

Samenwerking: van fabriek tot showroom

Een van de unieke kenmerken van NED, ICNK en TQ is hun geïntegreerde productieproces. De merken beschikken over eigen fabrieken in Turkije, wat hen een ongekende mate van controle en flexibiliteit geeft. Reversma licht toe: “We hebben een fabriek overgenomen toen de eigenaar met pensioen ging. Vanaf dat moment produceren we grotendeels in eigen beheer, met een vast team dat al twintig jaar samenwerkt.”

Deze nauwe samenwerking vertaalt zich niet alleen naar een hogere productkwaliteit, maar ook naar snellere reacties op marktvraag. “Onze productiepartners voelen als een verlengstuk van ons team,” vult Karin aan. “Dankzij wekelijkse overleggen en heldere communicatie kunnen we snel schakelen en inspelen op de behoeften van de markt.”

De interne organisatie weerspiegelt dezelfde filosofie. “De cohesie tussen onze merken maakt ons sterk,” zegt Reversma. “Kleuren en pasvormen zijn zorgvuldig op elkaar afgestemd, zodat retailers gemakkelijk collecties kunnen combineren en eenheid in hun winkel kunnen creëren.”

FW25 Collectie van TQ Credits: TQ

Een gezamenlijke presentatie op Modefabriek

Voor het eerst zullen NED, ICNK en TQ zich als één geheel presenteren op Modefabriek. Waar de merken eerder aparte stands hadden, laten ze nu een gezamenlijke visie zien. Dit benadrukt niet alleen hun familiegevoel, maar biedt retailers ook een overzichtelijke one-stop-shop ervaring. Karin legt uit: “Retailers kunnen bij ons drie totaal verschillende collecties vinden die perfect op elkaar aansluiten. Het maakt het inkopen eenvoudiger én efficiënter.”

Naast de presentatie van de FW25-collecties zullen de merken ook aandacht besteden aan nieuwe technologische innovaties zoals de integratie van FashionCloud. “Hoewel het implementeren van FashionCloud een flinke investering is, hebben we gemerkt dat de voordelen voor onze detaillisten enorm zijn. Het betaalt zichzelf snel terug,” zegt Karin.

ICNK Credits: FW25 Collectie van ICNK

Meerwaarde voor retailers

Met uitgebreide collecties, flexibele inkoopmogelijkheden en constante ondersteuning bieden NED, ICNK en TQ een samenwerking met duidelijke meerwaarde. Of het nu gaat om de dagelijkse nabestellingen via TQ, de trendy en fancy items van ICNK, of de veelzijdige en betrouwbare collecties van NED: elk merk heeft een specifieke rol binnen het grotere geheel.

“Wij geloven in samenwerking, niet alleen binnen ons team, maar ook met onze partners,” sluit Karin af. “Van productie tot retail werken we samen om een sterk en succesvol resultaat neer te zetten.”