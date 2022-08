De kunstenaarsgroep The Bloomsbury Group beïnvloedt trends in de aanloop naar de grote tentoonstelling in 2023

In het begin van de twintigste eeuw schudde een groep kunstenaars en intellectuelen, bekend onder de naam Bloomsbury Group, de beleefde Engelse samenleving op haar grondvesten. De groep werd genoemd naar de centraal gelegen Londense wijk waar ook het British Museum te vinden is. Deze schilderachtige wijk met Georgiaanse architectuur en bloemrijke pleinen was de woonplaats van de leden van deze groep. Verwijzend naar de vrijgevochten, genderloze, hedonistische bijeenkomsten waar de groep bekend om werd, zei de Amerikaanse Dorothy Parker ooit over hen: "Ze leefden in vierkanten, schilderden in cirkels, en beminden in driehoeken.

De Bloomsbury Group en de kunst van het samenwerken

Tegenwoordig is samenwerking tussen creatievelingen zo alledaags dat het bijna een cynische zakelijke ‘move’ is geworden - in elk geval een middel om iemands sociale media-volgers te vergroten. Maar de Bloomsbury Group introduceerde de interdisciplinaire uitwisseling van ideeën als spontane kunstuitingen, en als een doel op zich. Het collectief verenigde uiteenlopende interesses als filosofie, literatuur, economie, spiritualiteit, kritiek, feminisme en kunst, en telde onder zijn vaste leden de econoom John Maynard Keynes, de romanschrijver E.M. Forster en de criticus Lytton Strachey.

Zoals de meeste anti-establishment-ariërs waren de leden van de Bloomsbury Group controversieel, maar door de bourgeois Victoriaanse conventies te verwerpen, waren ze hun tijd ver vooruit. Terwijl ze vanuit huis werkten, om die moderne term te gebruiken, konden ze ons het een en ander leren over zelfverwezenlijking, het bedenken van een routine, het motiveren van onszelf en elkaar, terwijl ze tijdens hun leven een erfenis van beeldende kunst en literaire meesterwerken opbouwden. Ze waren pacifisten, stimuleerden vrijheid van voorschriften op het gebied van gender, zetten zich in voor het milieu en gaven de voorrang aan kunst en de vreugde van menselijk gezelschap - iets waarvan de pandemie ons een eeuw later misschien eindelijk heeft overtuigd dat het essentieel is voor een goed leven.

Neem Virginia Woolf, een van de belangrijkste leden, wiens relatie met Vita Sackville-West haar roman Orlando inspireerde, waarin de avonturen worden beschreven van een milieubewuste tijdreiziger die vrij is op het gebied van gender en reist van het Elizabethaanse tijdperk naar de jaren negentig van de vorige eeuw. De roman, en de verfilming ervan in 1992 met de eeuwige trendsetter Tilda Swinton in de hoofdrol, is vandaag nog even actueel als altijd.

De leefruimtes van de groep waren een paradijs voor maximalisten met opgestapelde boeken, nostalgisch porselein, kamerschermen met gedurfde Art Deco patronen, eclectische lampen, open haarden en excentriek textiel. In april kondigde het tijdschrift Architectural Digest aan dat het interieur van Charleston, het buitenverblijf van de groep, genesteld in een bloeiende tuin in Sussex in het zuiden van Engeland, met zijn ‘schilderachtige, chaotische esthetiek’, een comeback maakte. In juni, tijdens de Paris Men's Fashion Week, toonde Dior een lente 2023 collectie geïnspireerd door kunstenaar Duncan Grant, eigenaar van Charleston.

Bloomsbury Group's esthetiek geeft mode een duwtje in de rug

Het wordt een door Bloomsbury-geïnspireerd 2023, aangezien het Charleston Museum plannen heeft onthuld voor een grote tentoonstelling over de invloedrijke bohémiens, die gepland staat voor september. De tentoonstelling heet: Bring No Clothes: Bloomsbury & Fashion en er zullen ook stukken uit de collectie van Dior te zien zijn die geïnspireerd zijn door de persoonlijke verzameling van Bloomsbury memorabilia van creatief directeur Kim Jones.

Dior's catwalk show bestaande uit chique en casual lagen in miezerig grijs, met zachtroze en zandtinten, doet denken aan een namiddag in een Engelse plattelandstuin, gezien door een theekleurige bril. Dubbel gelaagde shorts gedragen met regenlaarzen, hoeden en lichte regenjassen met ritssluiting waren perfect voor het temperamentvolle Engelse weer en het lopen over vochtige landweggetjes. De zon was te zien op een reeks truien met motieven uit Grant's kunst.

De handgemaakte, geupcyclede samensmelting van stijlen met veel patchwork elementen, waar de Bloomsbury Group de voorkeur aan geeft, is al een hoofdbestanddeel van de esthetiek van merken als Bode, Gucci en Dries Van Noten, maar de collectieve maatschappelijke opvattingen beginnen deze nu pas te volgen. De verwachting is dat deze fantasierijke, vrijgevochten stoeipartij door legendarische bohemien wijken in Londen nog lang de norm zal bepalen.

