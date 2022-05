De luxueuze stijlvolle werktassen van het Belgische KAAI bags, nu ook in Nederland bij de Bijenkorf

Iedereen kent het wel, je komt aan op werk en je sleutels zijn kwijt, je kan je oplader nergens vinden en je weet niet meer waar je telefoon is gebleven. Je begint de dag hierdoor toch meer stressvol dan dat je had gewild. Laat me je voorstellen aan KAAI, een Belgisch merk waarmee co-founder Ine Verhaert en Helga Meersmans komaf maken met het "rommelige tassenprobleem" dat de meesten van ons maar al te goed kennen.

Ontworpen door vrouwen voor vrouwen, een KAAI tas tas neemt de stress van jouw dagelijkse rush weg en bezorgt je een echt feel-good gevoel dankzij de vele, handige vakjes aan de binnen- en buitenkant. Naast kleine vakjes voor al je persoonlijke spulletjes hebben de grotere KAAI tassen ook een gewatteerd laptopvak. De tassen geven structuur aan je leven, met een luxe gevoel. Zodat je efficiënt maar alsnog stijlvol je dag doorkomt.

Of het nu voor werk of vrije tijd is, een KAAI-tas wordt al snel onmisbaar in het dagelijks leven en zou je een leven lang moeten vergezellen. Perfect voor de steeds meer hybride werkomgeving waarin we ons verplaatsen tussen het kantoor, onze home office en ontspanning na de werkuren – je KAAI tas gaat met je mee. Daarnaast is het leder behandeld met een innovatieve laag die het beschermt tegen krassen en regen. Kortom, een tas die bestand is tegen de dagelijkse drukte.

KAAI Bowler Cognac (links) en Midi Pyramid in Cream (rechts) – te koop bij Bijenkorf Amsterdam, Den Haag en online

Join the online #KAAIwomen community

KAAI maakt meer dan handtassen alleen, het merk brengt daarnaast graag inspirerende vrouwen samen die hun dromen najagen en hun ambities waarmaken, elke dag opnieuw via de hashtag #KAAIwomen op social media. Hier tonen vrouwen wie ze zijn, wat ze doen en dat alles natuurlijk in gezelschap van hun ideale partner in crime, hun KAAI bag!

Helga & Ine, co-founders KAAI, samen met het team van De Bijenkorf Amsterdam

Deze must-have tassen uit België die stijl, functionaliteit en vrouwelijkheid samenbrengt in een luxe werktas zijn sinds kort ook in Nederland te krijgen bij de Bijenkorf in Amsterdam, Den Haag en online. Om deze mijlpaal te vieren nodigde het team uit Antwerpen de Nederlandse pers uit voor een luxueus ontbijt in Amsterdam waar zij de hele collectie aan hen voorstelden. Ook Amsterdams kunstenares Emmy Koos was van de partij. Zij zorgde voor het personaliseren van de KAAI cardholders, een handig portemonneetje voor al je pinpassen dat dankzij Emmy nog specialer werd. Emmy staat bekend om haar minimalistische lijnen en prachtige tekeningen van het vrouwelijk lichaam – een perfecte match met de strak afgelijnde tassen van KAAI en hun strijd voor Female empowerment!

Ga de elegante en verrassend handige tassen en business tassen zelf ontdekken bij de Bijenkorf in Amsterdam, Den Haag of online!