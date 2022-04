De machtigste dynastieën van de mode-industrie

In de mode zeggen ze dat het niet gaat om wat je kent, maar om wie je kent. Hoog tijd dus om eens een blik werpen op de grote modestambomen. Veel van deze beroemdste internationale huizen blijven familiebedrijven en zijn vaak begonnen als nederige, arbeidersklasse ondernemingen. Als je het moeilijk vindt om je Fendi voor te stellen als een familiezaak, lees dan verder.

Gucci

De familie achter het dubbele G logo heeft zeker zijn deel aan drama gehad. Gucci vierde vorig jaar zijn 100ste verjaardag, en het verraad binnen deze Italiaanse mode dynastie is het onderwerp van de Ridley Scott film House of Gucci. Opgericht door Guccio Gucci in 1921, werd het bedrijf doorgegeven door drie generaties, maar familievetes leidden tot de verdrijving van de overgebleven Gucci's en het bedrijf vond zichzelf opnieuw uit in de jaren '90 toen het naar de beurs ging onder de creatieve leiding van Tom Ford. De huidige creatief directeur Alessandro Michele heeft echter sinds 2002 bij het bedrijf gewerkt, zowel onder Ford als diens opvolger Frida Giannini, voordat hij zelf de toppositie bekleedde, dus hij kan worden beschouwd als een erelid van de familie.

Prada

Luxehuis Prada werd in 1913 opgericht als Fratelli Prada, oftewel de gebroeders Prada, een leverancier van lederwaren. De broers en zussen in kwestie waren Mario en Martino. Later nam Mario's dochter Luisa de leiding over, en in 1978 nam haar dochter Miuccia het roer over. Miuccia trouwde in 1987 met haar zakenpartner Patrizio Bertelli en in 1989 werden de revolutionaire prêt-à-portercollecties van Prada gelanceerd. De tweede lijn, Miu Miu, kwam er in 1992, genoemd naar Miuccia's familiebijnaam. Beide collecties brachten een geheel nieuwe visuele taal in het modelandschap die nog steeds nazindert.

Missoni

Missoni werd in 1953 in de Noord-Italiaanse stad Varese opgericht door Ottavio en Rosita als een klein bedrijf in gebreide kleding. Vijf jaar later presenteerden zij hun eerste show in Milaan. Na een generatiewissel in 1996 werden de zonen Vittorio marketingdirecteur en Luca nam de herenkleding over, terwijl dochter Angela de vrouwenkleding voor haar rekening nam. Kleindochter Margherita keerde terug van New York, waar ze filosofie studeerde aan Columbia University, om in 2018 creatief directeur van M Missoni te worden. Eerder dit jaar trad Margherita af door een interne herstructurering, terwijl twee van Vittorio's zonen, Giacomo en Ottavio Jr, prominente functies binnen het bedrijf kregen.

Versace

Ralph and Ricky Lauren at home from RalphLauren.com

Ralph Lauren

In misschien wel een van de meest hobbelige overdrachten in de modegeschiedenis nam Donatella Versace in 1997 de teugels van haar gelijknamige bedrijf over na de brute moord op haar broer Gianni, die het luxebedrijf in 1978 oprichtte. Broer Santo werd CEO en erfde 30 procent van het bedrijf, terwijl Donatella's tienerdochter Allegra 50 procent erfde. Maar de verantwoordelijkheid voor de toekomst van het bedrijf eiste aanvankelijk zijn tol van Donatella toen ze vocht tegen een spiraal van cocaïneverslaving. Haar kwetsbaarheden in combinatie met haar onverbloemde glamoureuze imago hebben van haar een geliefd cultureel figuur gemaakt.

Ralph Lauren staat aan het hoofd van Amerika's eerste modefamilie en heeft een imperium van miljarden dollars opgebouwd door aanvankelijk stropdassen te verkopen vanuit de kofferbak van zijn auto. Sterk beïnvloed door de stijl van zijn vrouw Ricky, naar wie hij zijn best verkopende luxe handtas vernoemde, werkt hij samen met zoon David die de titels bekleedt van Chief innovation officer, strategisch adviseur van de CEO, hoofd van de Ralph Lauren Foundation en vice-voorzitter van de raad van bestuur.

Fendi

Een ander Italiaans lederwarenmerk dat modehuis is geworden, Fendi, werd in Rome opgericht door Adele Casagrande die de familienaam in 1925 verwierf toen ze met Edoardo Fendi trouwde. Vijf dochters, Paola, Anna, Franca, Carla en Alda, kregen elk 20 procent van het bedrijf, totdat de familie in 1999 het meerderheidsaandeel aan LVMH verkocht. Silvia Venturini Fendi, Anna's dochter en ontwerpster van de beroemde Baguette, is nog steeds een sleutelfiguur in het bedrijf en heeft de leiding over de collecties accessoires, herenkleding en kinderen. Haar dochter Delfina Delettrez, juweelontwerpster, is ook verbonden met het familiebedrijf.

Armani

Giorgio Armani, die bekend staat als de koning van de Italiaanse mode, is naar schatting 7,5 miljard dollar waard. Hij richtte zijn bedrijf in 1975 op met partner Sergio Galeotti met startkapitaal uit de verkoop van Armani's Volkswagen. Hij regeert echter niet alleen. Zus Rosanna is bij het bedrijf betrokken, evenals twee van zijn nichtjes, Roberta, die aan het hoofd staat van de enorme PR-operatie, en Silvana, die hoofd van de dameskleding is. Er wordt al jaren gespeculeerd over wie de kroon zal krijgen als de 87-jarige oprichter opstapt.

The Row

De beroemdste sister act in de modewereld, de voormalige kindacteurs Ashley en Mary-Kate Olsen, vonden zichzelf in 2005 opnieuw uit als oprichters van het luxelabel The Row, genoemd naar het Londense epicentrum Savile Row. Het merk, dat meerdere CFDA-awards heeft gewonnen, staat synoniem voor een niveau van minimalistische luxe dat traditioneel wordt geassocieerd met Europese modehuizen.

Ferragamo

Geboren in een arm gezin, als elfde van veertien kinderen, begon Salvatore Ferragamo een leerwinkel in zijn geboorteplaats Bonito, Italië in 1912 op de prille leeftijd van 13. In 1923 was hij geëmigreerd naar de VS en verdiende hij de bijnaam "Shoemaker to the Stars" door schoenen te maken voor Joan Crawford en Gloria Swanson. In 1960 namen zijn weduwe Wanda en hun zes kinderen, Fiamma, Giovanna, Fulvia, Ferruccio, Leonardo en Massimo, het bedrijf over en brachten vervolgens hun kinderen in de zaak.

LVMH

Een van de twee grote modefamilies die een lange schaduw over alle voornoemde families hebben geworpen, zijn de Arnaults. Bernard Arnault, voorzitter en CEO van LVMH, leidt 's werelds grootste luxeconglomeraat en is naar verluidt de op twee na rijkste persoon ter wereld. Vier van zijn vijf kinderen zijn betrokken bij het bedrijf, met name Delphine, die directeur en uitvoerend vice-president van Louis Vuitton is, en Antoine, getrouwd met fotomodel Natalia Vodianova, die CEO van Berluti en voorzitter van Loro Piana is.

Kering

De Pinaults vormen samen met de Arnaults de twee steunpilaren van de huidige wereldwijde luxe-industrie. Zakenman François Pinault richtte het huidige Kering in 1963 op als houthandelsbedrijf en kreeg in 1987 gezelschap van zoon François-Henri, die in 2013 President en CEO werd. Het machtige vader-zoonteam staat aan de basis van een imperium dat Gucci, Yves Saint Laurent, Balenciaga, Alexander McQueen en Bottega Veneta omvat. Pinault is getrouwd met actrice Selma Hayek met wie hij een dochter heeft.

Dit artikel is eerder verschenen op FashionUnited.UK, vervolgens vertaald en bewerkt naar het Nederlands door Ilona Fonteijn.