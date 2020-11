De mannen achter Janice: “Blijf positief en denk in mogelijkheden”

Fun, inspirators, kwaliteit voor kwantiteit, Nederlandse pasvorm, goede service en passie. Dat is Janice. FashionUnited belde met Janice en Andy, de twee mannen achter het modelabel. Andy stapte het bedrijf 2,5 jaar geleden in als rechterhand van Janice die het merk, dat bekend staat om de kleuren, prints en vrouwelijke collecties, in 2008 oprichtte. Met succes, want het label is snel gegroeid. Janice wordt zowel via de eigen webshop verkocht als in ruim 30 Nederlandse winkels en is ook in België verkrijgbaar. Andy en Janice vertellen over hun passie, positiviteit en hoe het merk een recordomzet draaide de afgelopen maanden.

Ondanks de lastige corona periode die veel kledingmerken en retailers geraakt heeft, zijn beide mannen louter positief ingesteld. “Tuurlijk baalden we halverwege maart toen alles begon. De start van het jaar verliep enorm goed, maar na de aankondigingen zagen we de de omzet 90 procent dalen. We hebben altijd in onszelf gelooft en in mogelijkheden gedacht. Je moet out of the box denken en kijken waar de mogelijkheden liggen. Wij konden online iets aanbieden aan de klant, meer focussen op de brand awareness en onze retailers bij staan. Op deze manier hebben we ons ding kunnen blijven doen.”

Naast de dertig verkooppunten dat Janice al in Nederland heeft, wil het uiteindelijk bij maximaal vijftig Nederlandse retailers verkocht worden, wat een unique selling point voor het merk is. “Op deze manier blijft het merk exclusief en moeten klanten naar dat ene verkooppunt om een Janice item te kunnen kopen.” Maar de droom om uit te breiden naar het buitenland is er zeker. “In Nederland moet de basis eerst helemaal kloppen, maar het is onze droom om binnen drie jaar ruim vertegenwoordigd te zijn in het buitenland. Als het in Nederland allemaal staat, dan staan België en Duitsland op het lijstje. Maar ook Scandinavië en Engeland zijn landen waar we onze pijlen op gericht hebben.”

De retailer staat voorop

Andy vertelt vol passie hoe hij en Janice dag en nacht met het merk bezig zijn en dat ze vooral de relatie met de retailers erg belangrijk vinden. Ook het afgelopen jaar toen veel winkeliers het moeilijk hadden, stonden de Janice-mannen voor ze klaar en hielpen waar nodig. De relatie met de retailers is dan ook zeker een van de unique selling points van het merk. Deze relatie gaat boven alles. “Als een van onze winkeliers belt en zegt: “Andy, ik heb een van onze beste klanten in de winkel met een pak van jullie aan, alleen het jasje is te klein.” Dan stap ik meteen in de auto om de juiste maat van dat jasje te brengen om ervoor te zorgen dat er bij hen een blije klant de deur uitgaat. Blije klant, blije retailer. Daar hoef ik geen moment over na te denken.” Ook op de vraag wat het merk van het huidige modesysteem vindt zijn Janice en Andy duidelijk en geven ze aan dat ze niet meer over Spring/Summer of Fall/Winter spreken, omdat dat te achterhaald is en dat niet goed aansluit bij het moment waarop je je collectie zou moeten leveren en verkopen. “Als in de zomer de mussen van het dak vallen, dan koopt echt niemand die dikke winterjas die je net hebt geleverd aan de winkelier. Wij maken per jaar twee collecties die door het hele jaar draagbaar zijn en noemen het 20/1 en 20/2 en 21/1 en 21/2. Wij leveren, ook pre-corona al, uit in januari-februari en juli-augustus. Dat is voor ons het juiste moment.”

Wat bijzonder aan Janice is, is dat het merk haar eigen prints ontwerpt. De stoffen zijn niet kant en klaar gekocht, maar de ruw doeken worden juist zelf uitgezocht en geverfd of geprint met eigen designs en kleurencombinaties. Op deze manier is niet alleen het kledingstuk uniek, maar kan het merk ook de kwaliteit beter controleren en garanderen. Maar waar komt die inspiratie vandaan? “Als je je ogen opent doe je overal inspiratie op. Onze eerste print was een doorslaand succes en geinspireerd op een meterkastje in Amsterdam dat volgeplakt zat met stickers.” “Ik vond dat vet en besloot van vakantie stickers een kleurrijke print te maken. Dat was een groot succes!”, zegt Janice. Het merk zag dit succes dan ook steeds meer groeien door de jaren heen. Waar het begon met pakken en het kleden van BN’ers is Janice nu uitgegroeid tot een merk dat naast pakken ook casual kleding aanbiedt en een steeds grotere doelgroep aanspreekt. Tijdens events worden niet alleen nog maar de jongere vrouwen gekleed, ook de moeder en oma spreekt de collecties erg aan en is er voor ieder wat wils. Ondanks de rijke Italiaanse stoffen in de collecties is de pasvorm van Janice juist niet Italiaans. De pasvormen zijn namelijk aangepast aan de Nederlandse vrouw, waardoor ze vaak horen dat hun pasvorm perfect past in de Nederlandse markt en hierdoor weinig retouren ontvangen.

Naast de pasvormen en de eigen prints, werkt Janice al jaren op een duurzame manier aan de collecties. Zo wordt er alleen gewerkt met duurzame materialen die de beste en mooiste kwaliteit hebben en wordt het grootste deel van de collectie in Europa geproduceerd door fabrikanten die ook “groen” werken en zorgen voor goede werkomstandigheden voor al het personeel.

Mannen achter Janice vol positiviteit en passie

Valt er ondanks alle successen en positiviteit nog wat te dromen voor de mannen achter Janice? “Zeker weten. Naast de verkooppunten in het buitenland, is het ons doel dat als mensen een winkel binnenstappen al van een afstand aan de hanger kunnen zien dat daar een Janice kledingstuk hangt en onze handtekening wordt herkent, zonder dat er heel groot Janice op staat. Dat is onze grootste droom.”

Een droom waar beide mannen hard aan werken door positief te blijven en altijd in mogelijkheden blijven denken. “Corona heeft ons rust, visie en inzichten gebracht. En dit allemaal bij elkaar heeft er voor gezorgd dat we een recordomzet hebben neergezet met een nog veel leukere en intensievere band met onze retailers,” eindigen Janice en Andy.

Over Janice Wij ontwerpen en produceren fashion statements voor vrouwen die van het leven houden. Voor vrouwen die het allemaal niet te serieus nemen, die de zon altijd zien stralen en durven te laten zien wie ze echt zijn. We ontwerpen dameskleding voor vrouwen die zich bewust zijn van hun natuurlijke schoonheid, die meestal geen poespas nodig hebben, maar soms met dat ene echte keypiece alles een beetje kunnen “up-spicen”. Het draait om kwaliteit. Dat vind je terug in materialen, afwerking, vakmanschap en originaliteit van onze collectie. Bij ons tref je geen kleding aan, maar fascinatie en adoratie voor de vrouw verbeeld door vakmanschap. Wij geloven dat in alles wat je doet, plezier voorop moet staan. Het moet voelbaar zijn, ervan afspatten. Het leven is een feestje – en wij zorgen voor de sparkles, fun en versiering.