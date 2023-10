De meest gewilde handtassen van 2023 tot nu toe

De Saddle en Lady bags van luxemerk Dior zijn 's werelds meest gewilde handtassen. Dat meldt Watch Pilot op basis van Google zoekopdrachten. Naar de twee tassen werd respectievelijk 2,64 miljoen en 1,27 miljoen keer gezocht dit jaar, tot nu toe.

De Puzzle handtas van Loewe staat op plaats drie en The Snapshot van Marc Jacobs op plaats vier.

De iconische Birkin en Kelly tas van Hermès staan op plaats vijf en zes, de Triomphe bag van Celine op nummer zeven, Gucci's Jackie tas op nummer acht, Gucci's Marmont bag op nummer negen en Chanel The Classic Flap op plaats tien.

Watch Pilot bracht op 13 oktober jl. een ‘Worldwide Wish List The Most Wanted Luxury Brands and Items around the World' uit.

De meest gewilde horloges zijn de Omega Speedmaster (met 5,3 miljoen zoekopdrachten), gevolgd door de Rolex Datejust (5,2 miljoen zoekopdrachten) en de Omega Seamaster (met 4,9 miljoen zoekopdrachten).

Wat betreft luxe sieraden wordt het meest gegoogled naar de Van Cleef & Arpels armband (4,9 miljoen keer), de Van Cleef & Arpels ketting (meer dan 3 miljoen keer), de Cartier Love armband (2,7 miljoen keer) en de Pandora Charm armband (1,7 miljoen keer).