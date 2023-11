De modecertificering van SANE die milieuvriendelijke, sociale en gezondheidsaspecten van de consument verenigt

De wereld van modecertificering is als een mozaïek van honderden stukjes. Met normen die zich richten op verschillende aspecten worden zowel consumenten als merken overweldigd door de keuzes. Terwijl consumenten vaak de ware betekenis van elke certificering niet kennen en niet over diepgaande kennis beschikken om een geïnformeerde aankoopbeslissing te nemen, staan merken voor een andere uitdaging. Velen vragen zich af hoe ze hun duurzame overgang kunnen starten, welke certificeringen ze moeten verkrijgen voor een holistische benadering, en hoe ze kunnen communiceren wat ze hebben bereikt op een manier die consumenten niet in verwarring brengt.

Er is ook kritiek dat certificeringen niet ver genoeg gaan, niet precies genoeg zijn. Het is belangrijk om ideale en beknopte impactscenario's te schetsen, maar het is even belangrijk dat meer merken überhaupt met hun duurzame overgang beginnen.

In de afgelopen zeven jaar hebben professionals in de branche, van textielproductie tot compliance management en milieubescherming, aan een oplossing gewerkt. Hun doel was om een internationale modieuze standaard te ontwikkelen die merken helpt om hun duurzame overgang te starten, met een holistische benadering die milieuvriendelijke, sociale en gezondheidsaspecten van de consument omvat. De standaard was ook ontworpen om de communicatie met consumenten te vergemakkelijken. Het resultaat is SANE standard.

Credits: SANE

SANE: de holistische modecertificering

SANE is een allesomvattende modieuze standaard en lid van het Conscious Fashion and Lifestyle Network van de Verenigde Naties, een platform dat initiatieven toont die de implementatie van de Duurzame Ontwikkelingsdoelen versnellen. De productcertificering heeft betrekking op textiel, accessoires, schoeisel en thuistextiel volgens een uitgebreide aanpak die kijkt naar verschillende levenscyclusfasen van een product. Het richt zich op gebieden waar de milieuen menselijke impact het schadelijkst is en waar merken en productiefaciliteiten de technische mogelijkheden hebben om meer milieuvriendelijke verwerkingsmethoden te implementeren.

In plaats van zich te concentreren op specifieke aspecten, zoals Bluesign doet met milieuvriendelijke textielverwerking en productiepraktijken, of op een beperkt toepassingsgebied, zoals GOTS dat een minimum aan natuurlijke vezels vereist, gaat het toepassingsgebied van SANE veel verder dan het gebruikelijke. De standaard benadrukt met name de keuze van milieuvriendelijke materialen voor alle materiaalsoorten, de chemische samenstelling van eindproducten, de ecologische voetafdruk van verwerkingsstadia en arbeidsomstandigheden, inclusief de beloning van werknemers.

Om ervoor te zorgen dat merken voldoen aan de criteria van SANE, moeten productiefaciliteiten worden gecertificeerd door een erkende derde partij. Maar iedereen in de branche weet dat de auditmoeheid toeneemt en dat sommige merken misschien al andere certificeringen hebben. Om onnodige duplicatie te voorkomen accepteert SANE bestaande geloofwaardige duurzaamheidsnormen.

Haalbare en betaalbare textielcertificering

Deze veelzijdige benadering zorgt ervoor dat de cruciale aspecten zo praktisch mogelijk worden behandeld. Hoewel SANE hoge eisen stelt, blijft het haalbaar en stelt het merken in staat om hun duurzame overgang te starten met één product of capsulecollectie voordat ze hun hele productassortiment aanpakken. De standaard is ook in lijn met de Green Claims Directive van de EU, omdat dat in de toekomst de enige manier is waarop modiecertificering in Europa kan bestaan.

Wat SANE nog aantrekkelijker maakt voor kleine en middelgrote bedrijven is de kostenstructuur. Merken betalen op basis van productievolume, wat betekent dat ze geen grote investering hoeven te doen om te beginnen. In plaats daarvan kunnen ze hun milieuvriendelijke productassortiment uitbreiden en hun certificeringen geleidelijk verhogen.

Credits: SANE

Met een enkele certificering met een bredere reikwijdte maakt SANE het gemakkelijker voor merken om hun duurzame overgang aan consumenten te communiceren. Maar wat betekent de certificering voor consumenten zelf? Ze kunnen met meer vertrouwen een geïnformeerde aankoopbeslissing nemen. Met een eenvoudige scan van de QR-code krijgen ze een inkijkje in waar en hoe hun bewuste merk inkoopt en produceert. De standaard helpt consumenten dus om producten te vinden die overeenkomen met hun waarden en merken die actief werken aan hun duurzame overgang.

Of het nu op hanglabels staat of geborduurd is op producten, het kenmerkende SANE-logo staat voor producten die zijn geproduceerd met evenveel aandacht voor het milieu, de rechten van werknemers en de gezondheid van consumenten, en dat zet een nieuwe norm voor duurzaamheid in de textiel- en mode-industrie.