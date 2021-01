De Nieuwe Bruut Varsity Collectie

Het kledingmerk Bruut heeft de afgelopen maanden al diverse collecties uitgebracht, en daar blijven ze niet bij stilzitten. Deze week komen ze weer met een splinternieuwe collectie: De Bruut Varsity Collectie.

Deze collectie haalt haar inspiratie uit de kenmerkende kleding van Amerikaanse colleges en universiteiten. Dit is duidelijk terug te zien in het, simpele maar duidelijke design van de items.

De collectie bestaat uit onder andere hoodies, longsleeves en t-shirts. Het is voor het eerst dat het merk de crewnecks achterwegen laat en overstapt naar longsleeve t-shirts. Alle items komen uit in 6 verschillende attractieve kleurencombinaties die in elk seizoen te dragen zijn. Perfect dus om er het hele jaar door stijlvol uit te zien!

Alle kledingstukken uit de collectie zijn voorzien van een Bruut logo in het herkenbare college font, wat is gemaakt van een zachte bathcloth stof. Deze stof zie je steeds vaker terugkomen de laatste maanden, designers als Louis Vuitton komen ook uit met varsity items in combinatie met deze stof.

Met deze items kun je Bruut representen, net zoals Amerikaanse studenten met identieke kleding hun eigen college of universiteit vertegenwoordigen. Bruut heeft uit dit concept de inspiratie gehaald om samen met hun eigen team en vrienden een bijpassende fotoshoot te schieten, waarin ze ‘The Bruut Class of 2021’ uitbeelden, door middel van een iconische jaarboek foto’s en de wel bekende jaarquote zoals ze altijd doen op Amerikaanse scholen.

Verder is er veel aandacht besteedt aan de minimalistische details vergeleken met hun vorige drops, bijvoorbeeld het opmerkelijke Bruut logo op de nestel van de hoodie, dat nét de extra touch aan het geheel geeft en het nieuwe opvallende pistache kleurige nek label.

Deze collectie is vanaf 28 januari om 9:00 verkrijgbaar op www.bruut.nl