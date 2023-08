De nieuwe collectie van Lichting-winnaar Ruben Jurriën zit vol flamboyantie

Wie vrolijk, flamboyant en positief zegt, zegt Ruben Jurriën, de Amsterdamse, jonge modeontwerper die Lichting 2022 won. Jurriën presenteerde ‘Pak van mijn hart!’, een collectie die verwees naar kleermakerschap en naar de opluchting die Jurriën voelde toen hij zijn visie op mode werkelijkheid zag worden. Het schreeuwde positiviteit en inclusiviteit.

Lichting 2022 zorgde voor geruststelling bij Jurriën. Zijn werk, dat buiten de lijntjes van het traditionele kleurt, werd volgens hem bestempeld als ‘cool’ en ‘vernieuwend’. Lichting 2022 gaf hem mogelijkheden. Zo droeg Goldband zijn creaties bijvoorbeeld op Lowlands (Nederland) en Rockwechter (België). Bovendien bracht het Jurriën diverse samenwerkingen op. Hoe dat eruitziet, mag hij nog niet delen.

Dit jaar staat de Lichting 2022-winnaar een half uur vóór de Lichting-show op de agenda met een nieuwe collectie en een eigen show. Zijn flamboyante expressie is inmiddels zijn merkwaarde geworden, die in zijn nieuwe collectie volledig terug is te zien.

Als FashionUnited een paar weken voor Amsterdam Fashion Week met Jurriën belt, zit hij midden in de voorbereidingen voor zijn show op AFW. “Ik ben er al een jaar mee bezig, maar ik zet nu alle puntjes op de ‘i’”, klinkt het aan de andere kant van de telefoon. “Ik heb heel de maand juli vrij genomen om de collectie te maken. Ik ben nu bezig met de laatste kledingstukken.” Daarnaast houdt het scouten van modellen hem bezig. “Dat doe ik middels een open-call en ik heb heel veel aanmeldingen gekregen, onder wie Jurre Geluk. Dat vind ik super leuk!” Het geeft hem extra bevestiging dat zijn kleding gewaardeerd wordt, vertelt hij.

Ruben Jurriën toont ‘Super Femboyant’ op Amsterdam Fashion Week: “Liefde is gewoon sterker dan zo’n machocultuur”

Jurriën geeft alvast wat informatie weg over wat u van hem kunt verwachten tijdens zijn show op vrijdag 1 september. Wat in ieder geval vaststaat, is dat een oude bekende opnieuw de hoofdrol krijgt: Toetie de slaapknuffel. In Jurriëns’ afstudeercollectie zocht Toetie een weg in het loslaten van de traditionele mode en ging hij zijn eigen weg, vertelt hij. “Nu is hij uitgegroeid tot een superheld. In deze collectie komt Toetie zijn aartsvijanden tegen die hij bestrijdt met liefde - zijn superkracht.” Opnieuw een collectie boordevol positiviteit en kracht dus.

‘Super Femboyant’, de naam van de collectie, staat voor zachtheid, maar ook voor enorme krachtigheid. Iedereen die dat beaamt, wordt een superheld, vertelt Jurriën. Wie Femboyant ontleedt, krijgt nog een beter beeld van de collectie: ‘fem’ staat voor ‘feminin’, ‘boy’ voor ‘masculine’ en ‘boyant’ voor ‘beyond’.

Het verhaal van de collectie komt voort uit een gebeurtenis tussen Jurriën en zijn vriend. “Wij gaven elkaar een zoen in een zwembad. Daar waren een aantal traditioneel sterke mensen, zo noem ik ze, best boos over.” Ze hadden sixpacks en zagen er volgens de modeontwerper stoer uit. “Later realiseerde ik me dat mijn zoen misschien wel sterker was dan hun aanwezigheid. Zij voelden zich getriggerd door iets wat eigenlijk heel liefdevol is. Liefde is gewoon sterker dan zo’n machocultuur."

De text gaat verder onder de foto.

Het verhaal achter de collectie 'Super Femboyant'. Credits: Ruben Jurriën

In zijn show vertaalt dit verhaal zich in 18 looks, waaronder twee kinderlooks. “Je kunt trenchcoats verwachten, maar ook pakken en denim.” Zijn collectie maakt tijdens de show een transformatie door. “We beginnen met stukken die associëren met de traditionele vorm van sterkheid. Langzaam worden deze getransformeerd in flamboyante items, dus hoe verder in de show, hoe ‘femboyanter’ men zich durft te kleden, doordat men realiseert hoe sterk liefde is”, legt de modeontwerper uit.

Het is tevens voor het eerst dat Jurriën zich een weg baant in de kindermode. “Ik raak altijd geïnspireerd door het innerlijke kind.” De openheid waarmee kinderen geboren worden, moeten we volgens de ontwerper vasthouden. “Mijn merk draait om die openheid en mijn merk is voor iedereen. Ook voor kinderen. De kleding is tenslotte verstelbaar in maten, waardoor de items ook door volwassenen gedragen kunnen worden.”

Ruben Jurriën maakt van flamboyantie zijn merkwaarde

Naast Amsterdam Fashion Week heeft Jurriën een drukke agenda. Zo neemt hij in november deel aan Fashionclash in Maastricht, waar hij een performance zal neerzetten met ‘Super Femboyant’. Bovendien staan er diverse samenwerkingen met Nederlandse merken op de planning die later bekend worden gemaakt. And last but not least, hoopt de modeontwerper zijn ready-to-wear collectie te verkopen in conceptstores. “Dan denk ik aan de conceptstores die heel wat underground artiesten hebben, zoals X Bank Amsterdam.” Uiteindelijk hoopt Jurriën een onbekende te spotten in zijn kleding op straat. “Dan heb ik het over een couture Ruben Jurriën-stuk. Als dat bereikt is, is mijn leven zowat compleet!”