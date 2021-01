De nieuwe collectie van TESSA KOOPS is een kleurrijk genot

De stoffen zijn rijk, uitbundig en bijna ieder item heeft een mondiale uitstraling en vraagt om geshowd te worden. Of dat nu binnenskamers is of buiten, de collectie zal vele vrouwen en hun omgeving verblijden, en ook zeker het straatbeeld verrijken. Nieuwe inspiratie, door mooie en originele prints. De designs roepen positieve emoties op en zal de klant een gelukkig en comfortabel gevoel geven, een absoluut doel dat Tessa nastreeft. Tessa’s ontwerpen inspireren, zijn uniek en geven de klant een nieuw elan en nieuwe energie.

Tessa ontwerpt vanuit haar intuïtie, draagt vrouwelijkheid graag uit en laat met passie haar creaties sprankelen. Originaliteit staat voorop, een individueel beeld neerzetten voor iedere vrouw en iedere gelegenheid is haar wens voor al haar klanten.

De Tessa KOOPS collectie is er voor iedere vrouw, ongeacht postuur, maat of stijl. De zelfbewuste vrouw, maar ook voor vrouwen die op zoek zijn naar een stijl, iets willen toevoegen en graag advies willen, de stukken uit de collectie lenen zich daar uitstekend voor. Iedere vrouw straalt extra vrouwelijkheid uit zodra ze een stuk uit de collectie aantrekt.

De TESSA KOOPS collectie past bij iedereen, met of zonder durf, eigenwijs, kleurrijk, of origineel, als je een boost nodig hebt of juist lekker anders en nieuw en fris het nieuwe seizoen in wilt wandelen. De collectie bestaat uit 50 items, jurken, tops, jasjes, broeken en rokken die onderling goed te combineren zijn en zijn leverbaar in de maten XS t/m XL met een Nederlandse pasvorm.

NEW SEASON | NEW ENERGY | ARE YOU READY FOR A NEW YOU?

You are invited!

TESSA KOOPS

Showroom WFC 1-12-4

Kon. Wilhelminaplein 13

1062HH Amsterdam

info@tessakoops.com

0614359912