De nieuwe Fall/Winter-jassen van Pure Path: Nothing is what it seems

Wanneer de temperatuur daalt, komt echte stijl tot leven. Met de nieuwe Fall/Winter-drop laat Pure Path zien dat een jas meer is dan bescherming tegen de kou het is een statement van karakter.

De campagne speelt met contrasten: twee mannen in een mistig bos, een stilte vol spanning en een onverwachte wending die uitdaagt om verder te kijken dan wat zichtbaar is. Nothing is what it seems een boodschap die de essentie van Pure Path vangt: niets is oppervlakkig, alles heeft betekenis.

De collectie bestaat uit hoogwaardige jassen met een verfijnde pasvorm en oog voor detail. Elk ontwerp is gemaakt om lang mee te gaan tijdloos in stijl.

Credits: Pure Path

Zoals altijd staat de drager centraal: iemand die zijn eigen pad bewandelt en authenticiteit boven trends plaatst. De beelden vertellen een verhaal waarin mode, mysterie en vakmanschap samenkomen.

“Onze jassen zijn gemaakt voor mensen die niet bang zijn om hun eigen pad te kiezen,” aldus het Pure Path-team.

De nieuwe collectie is nu verkrijgbaar via purepath.com en geselecteerde retailers.

Pure Path. You already know.