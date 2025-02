De nieuwe generatie ontwerpers op London Fashion Week FW25

Dit seizoen werd er veel gesproken over wie er níét aanwezig waren op London Fashion Week. Desondanks was er op de locatie een bruisende energie rondom de creatieve kracht die Londen tot een van de beste modesteden maakt als het gaat om het koesteren van opkomend talent. Centraal hierin stonden de ontwerpers die deelnamen aan het NewGen-initiatief van de British Fashion Council.

NewGen, gelanceerd in 1993, heeft een sleutelrol gespeeld in de ondersteuning van enkele van de grootste namen in de Britse mode, waaronder Alexander McQueen, JW Anderson, Christopher Kane, Roksanda, Ahluwalia, Grace Wales Bonner, Molly Goddard en Bianca Saunders.

Het programma, dat ontwerpers selecteert in zowel confectiekleding als accessoires, inclusief alle categorieën zoals schoenen, tassen, hoeden en sieraden, biedt elke deelnemer financiële steun, presentatiemogelijkheden en mentoring om cruciale vaardigheden te ontwikkelen "om hun bedrijven toekomstbestendig te maken".

NewGen, in samenwerking met retailer Pull&Bear, ontvangt ook 2 miljoen pond (2,4 miljoen euro) aan financiering van het Department for Culture, Media and Sport, waarmee presentatiekosten worden gedekt en zakelijke mentoring wordt geboden aan ontwerpers om hun bedrijven te laten groeien en te ondersteunen.

De BFC NewGen-cohorten van 2024/25 omvatten Aaron Esh, Ancuta Sarca, Charlie Constantinou, Chet Lo, Derrick, Di Petsa, Harri, Johanna Parv, Karoline Vitto, Kazna Asker, Leo Carlton, Lueder, Masha Popova, Paolo Carzana, Pauline Dujancourt, Sinéad O’Dwyer, Steve O Smith, The Winter House, Tolu Coker en Yaku.

Tijdens het najaar/winterseizoen van 2025 presenteerde de Welshe ontwerper Paolo Carzana zijn collectie in een klassieke Engelse pub. Ayra Starr en Mia Khalifa liepen mee in de catwalkshow van Di Petsa, Lueder nam het mode-publiek mee naar een rave en Kazna Asker bracht haar sterke gemeenschapsgevoel naar de officiële BFC-showruimte met een levendige souk ter ondersteuning van lokale handelaren uit Sheffield.

Tolu Coker koos voor een presentatie, geïnspireerd door Yoruba-spiritualiteit en de diaspora-migratie ervan. Charlie Constantinou, een afgestudeerde van Central Saint Martins, zette zijn streven naar creatieve evolutie voort door te experimenteren met textuurontwikkeling, inclusief een samenwerking met Ecco Leather in samenwerking met 1Granary. De in Frankrijk geboren, in Londen gevestigde Pauline Dujancourt, die dameskleding wil herdefiniëren met textielprocessen zoals haken en breien, bracht een eerbetoon aan haar grootmoeder en liet zich inspireren door de Vriesea-plant, een zeldzame schoonheid die slechts af en toe bloeide en levendige rode bloemen onthulde voordat ze weer vervaagde, een cadeau van haar vader aan haar grootmoeder in de jaren tachtig.

Het was ook een bitterzoete ervaring voor Sinéad O’Dwyer, die de gelegenheid aangreep tot reflectie tijdens haar laatste show als deelnemer aan het NewGen-programma van de BFC. Dit was geen collectie vol nostalgische hits, maar een showcase van de evolutie en dresscodes van het merk.

De meest innovatieve presentatie kwam van Yaku, opgericht in 2023 door Yaku Stapleton, die gasten onderdompelde in de ‘The ImPossible Family Reunion in RPG Space’ serie, met thema's als hoop en verbondenheid via Afro-futurisme. Dit seizoen nam hij gasten mee op een ontdekkingsreis door zijn fantasiewerelden, waar je moest ontdekken tot welk bioom je behoorde en alle stempels moest verzamelen voor het paspoort dat bij binnenkomst werd uitgereikt.

"De shows, presentaties en evenementen waren ongelooflijk," zei Caroline Rush, CEO van de BFC, tijdens haar allerlaatste LFW als directeur. "Er is grenzeloze creativiteit uit Londen gestroomd, met een ongelooflijke internationale gemeenschap van modeleiders die hen aanmoedigen om te bloeien."

Drie opvallende collecties van BFC NewGen-ontwerpers

Di Petsa ‘Reflections of Desire’ najaar/winter '25 Credits: Di Petsa

Di Petsa ‘Reflections of Desire’ FW25

Het in Londen gevestigde dameskledingmerk Di Petsa, opgericht door de Griekse ontwerper Dimitra Petsa, bekend om haar kenmerkende 'wetlook'-jurken gedragen door beroemdheden zoals Bella Hadid, FKA Twigs en Doja Cat, bood een sensuele verkenning van seksualiteit en de subversie van vrouwelijke archetype van verlangen voor FW25.

Dit seizoen transformeerde Petsa de catwalk tot een levend gedicht, met een sensueel en etherisch soundscape van Bodur, verweven met haar eigen poëzie, om haar collectie te presenteren. Geïnspireerd door dichters, muzen en godinnen, herinterpreteerde ze herenkleding vanuit een vrouwelijk perspectief.

Centraal in de collectie stond een gevoel van liefde en verlangen, evenals een hunkering en honger, met handgeschreven liefdesbriefjes verspreid over de kledingstukken, samen met afdrukken van de lippen van de ontwerper zelf, die de kledingstukken markeerden met "het intieme spoor van een kus", legt de ontwerper uit in de shownotities, met de borst en het kruis als belangrijk aandachtspunt.

De silhouetten zetten Di Petsa's kenmerkende spanningsveld tussen structuur en vloeibaarheid voort, met tailoring met met fluweel bedekt kant en scherpe snitten verzacht door trapsgewijs vallende draperieën, en veganistische leren jassen die het lichaam vormen, die doen denken aan Oud-Griekse sculpturen. Kanten ondergoed wordt ook getoond als sieraad, gedrapeerd en om het lichaam gewikkeld, met witte kanten strings om de nek, gemengd met parelsnoeren.

Er zat ook een theatraal element in haar catwalkshow met een ridder in zilveren harnas die een met parels en diamanten bezet zwaard droeg, terwijl een in zijde gedrapeerde engel met hartvormige vleugels een enkele rode roos droeg, en een bruid met een kanten blinddoek werd begeleid door vijf knappe mannen in gedrapeerd wit ondergoed.

Lueder ‘The Shell’ FW25 collectie Credits: Lueder by Olu Ogunshakin

Lueder ‘The Shell’ FW25 collectie

Het in Londen gevestigde unisex kledinglabel Lueder, opgericht door de Duitse modeontwerpster Marie Lueder, recreëerde de zintuiglijke ervaring van een rave voor haar FW25 collectie 'The Shell'. In samenwerking met dj-duo Two Shell pulseerde de LFW-hub met geluid, licht en energie, en trok het mode-publiek mee in een clubscene waar de grenzen tussen het publiek en de performers vervaagden, dansend onder de spotlights rondom de showruimte.

Lueder staat bekend om haar mix van moderne sportswear en de esthetiek van middeleeuwse harnassen. Voor FW25 laat het label zich inspireren door 19e-eeuwse wandtapijten, weelderige gordijnen en ingewikkelde tapijtprints die de hogere klasse camoufleerden in het decadente interieur van hun statige huizen, en herinterpreteert ze met een eigentijdse lens, met vervaagde prints, gemanipuleerde katoenen jeans en reliëf tartans op nauwsluitende, semi-transparante Lycra.

Duurzaamheid en innovatie blijven voorop staan in Lueder's ontwerpethos en dit seizoen introduceerde het merk leren stijlen gemaakt van bijproducten uit de vleesindustrie, naast duurzame nepbont gemaakt van houtpulp, terwijl favorieten uit voorgaande seizoenen nieuw leven zijn ingeblazen als upcycling en herwerkt deadstock om de kenmerkende Phantasy T-shirts van het merk te creëren met een waterval-inzetstuk, naast de kerncollectie charcoal garment-dyed joggers van het merk.

Chet Lo ‘Modern Antiquity’ najaar/winter '25 collectie

De in Londen gevestigde Aziatisch-Amerikaanse ontwerper Chet Lo, die bekend is geworden om zijn avant-gardistische, textuurrijke en tactiele ontwerpen, verwerkte zijn kenmerkende merinowol-spikes in avondjurken voor zijn FW25 collectie 'Modern Antiquity'.

Dit seizoen besloot Lo "de kolonialistische westerse interpretatie van Aziatische kunst te confronteren" om chinoiserie-patronen en -motieven terug te winnen en te transformeren tot "iets duidelijk en authentiek Aziatisch", legt de ontwerper uit in zijn shownotities.

Hij nam opvallende prints, zoals tijgerstrepen, en deconstrueerde en vervormde ze, terwijl traditionele wolkenmotieven werden herzien door explosies van delicate bloemformaties. Deze werden gecombineerd met Lo's kenmerkende texturen, waaronder zijn wolspikes en ingewikkelde geweven plooien, evenals zijn gebruik van een pluche breitechniek om driedimensionale bloemmotieven te creëren.

De collectie omarmde diepte en structuur door middel van stof, vorm en symboliek, en bood Lo's meest uitgebreide en coherente collectie met een veel donkerder kleurenpalet van pruim, zwart, grijs en rood.

Hoogtepunten waren de slanke avondjurk met open rug in jaren 90-stijl met een vierkante halslijn in zijn textuurrijke plooien, verfijnde bovenkleding, gebreide kokerrokken met bloemenprint, gebreide kleding met kraag, hoodies en separates met tijgerreliëf.

Lo debuteerde ook een samenwerking met schoenenmerk Converse, waarbij hij zijn unieke kenmerkende spike-textuur toevoegde aan de Run Star Trainer en Chuck 70 silhouetten, die een rubberen band met studs hadden over de plaats waar de veters zouden zitten.

"Deze collectie is niet zomaar mode - het is een daad van culturele herovering, heruitvinding en viering", voegde Chet Lo toe.