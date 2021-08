De nieuwe standaard? Noorse modeindustrie neemt duurzaamheidseisen CFW over

Copenhagen Fashion Week (CFW) zette vorig jaar de toon met het stellen van duurzaamheidseisen aan deelnemende merken. Tegen 2023 moeten merken die op het schema van de modeweek staan aan deze eisen voldoen. De 2023 Sustainability Requirements worden nu overgenomen door de Noorse mode-industrie, zo blijkt uit een persbericht. Is dit het begin van een nieuwe standaard voor de gehele branche?

Vandaag maken Copenhagen Fashion Week en Norwegian Fashion Hub en het Noorse mode evenement Oslo Fushion Festival bekend een partnerschap aan te gaan. Met het partnerschap hopen de partijen meer verbinding tussen de twee Scandinavische landen en hun industrieën te bewerkstelligen. Als onderdeel van de samenwerking worden de 2023 Sustainability Requirements dus ingevoerd in de Noorse modeindustrie, aldus het persbericht. Onder andere zestig Noorse bedrijven die lid zijn van de Norwegian Fashion Hub en ongeveer 30 merken die deelnemen aan Oslo Fushion Festival zullen de duurzaamheidseisen gaan implementeren. “Door het gebruik van het opgestelde kader kunnen bedrijven hun huidige positie bepalen door middel van zes verweven focusgebieden die nodig zijn voor verantwoorde bedrijfsvoering,” aldus het persbericht.

“Als nationaal evenement hebben we een plicht bij te dragen aan en het vormen van nieuwe gedachtegangen en praktijken voor een inclusievere, gelijkwaardige en duurzame modecultuur,” aldus Elin Carlsen, CEO van Oslo Fushion Festival, in het persbericht. “Werkend aan duurzaamheid, zowel op sociaal als milieu aspect, wordt de grootste impact gemaakt door samenwerkingen. Ik heb groot respect voor wat Copenhagen Fashion Week heeft gedaan met de 2023 Sustainability Requirements, dus toen Oslo Fushion Festival besloot een nieuwe duurzaamheidsstandaard voor het evenement en de deelnemende merken te zetten, was het een logische stap om contact te zoeken met Cecilie Thorsmark (CEO CFW, red.) om te zien hoe onze organisaties konden samenwerken.” Eline Kathrine Saunes, CEO van Norwegian Fashion Hub voegt daaraan toe: “Het is essentieel dat de Noorse industrie bijdraagt aan een duurzamere toekomst voor de mode. Om traceerbaar en transparant te zijn in het proces zien we een behoefte voor een internationaal kader dat behulpzaam en leerzaam is voor merken van elk formaat. Daarom zijn we trots om samen te werken met Copenhagen Fashion Week en Oslo Fushion Festival.

Bij het aankondigen van de nieuwe duurzaamheidseisen begin 2020 werd al aangegeven dat CFW graag samenwerkingen aan wilde gaan met andere organisaties en modeweken. Met deze samenwerkingen neemt CFW de eerste stappen op dat gebied. “Het is een belangrijke mijlpaal voor ons om te zien dat onze eisen erkend worden en we zijn verheugd om verder te kunnen bouwen op deze stap,” aldus Cecilie Thorsmark, CEO van Copenhagen Fashion Week.

Maar wat zijn dan die duurzaamheidseisen van CFW? Zoals hierboven geschreven stelt CFW zes focusgebieden op: strategie, ontwerp, betere materiaalkeuzes, arbeidsomstandigheden, consumer engagement en shows. Al met al moeten merken aan 17 minimum eisen voldoen, zo blijkt uit het actieplan wat te vinden is op de website van Copenhagen Fashion Week. Wanneer een merk tegen januari 2023 niet aan een van deze eisen voldoet, mag het niet deelnemen aan de modeweek, ongeacht hoe hoog hun algemene duurzaamheidsscore is, zo blijkt uit het document. Er moet ook bewijs geleverd worden dat de merken aan deze eisen voldoen door middel van officiële documentatie.

Wie dieper in de duurzaamheidseisen duikt, ziet dat het op meerdere vlakken vergaande eisen zijn. Allereerst de algemene strategie van een merk moet laten zien dat duurzaamheid en internationale standaarden op het gebied van mensenrechten, milieu en klimaat worden geïmplementeerd. Het bedrijf moet diversiteit en gelijkheid opnemen in het personeelsbeleid en het bedrijf moet geen onverkochte goederen verbanden. Al met al redelijke eisen. Het ontwerp van het merk moet de waarde en kwaliteit van de producten vergroten zowel economisch als materialistisch en het merk moet de consument hierover informeren. Daarnaast moet het een oplossing bieden voor het herbruiken van sample-producten of het maken van samples gedigitaliseerd hebben. In het ontwerpproces is het ook belangrijk dat gekozen wordt voor minstens 50 procent biologische, gerecycled, geupcyclede of gecertificeerde materialen. Het bedrijf moet een lijst hebben van materialen die voorkeur dragen om mee te ontwerpen en er moet een lijst zijn van verboden materialen waarover het merk ook contact heeft met de leveranciers. In de productieketen moet een modebedrijf dat wil voldoen aan de eisen van CFW ook toewijding tonen voor het verantwoord sourcen van materialen en voldoen aan de internationale standaard op het gebied van mensenrechten.

De laatste twee punten van CFW gaan meer over het contact met de consument en de fysieke shows van de merken. Zo moet het retailpersoneel geïnformeerd zijn over de duurzaamheidsstrategie, moet een merk consumenten actief informeren over duurzame praktijken en wordt er geen single-use plastic gebruikt op het gebied van verpakkingen. Het kopje plastic komt ook voor als men kijkt naar de fysieke shows. Zo moet een merk geen plastic hangers, kledingzakken of kledingbeschermers gebruiken backstage en moet al het eten en drinken in herbruikbare of recyclebare verpakking komen. Daarnaast moet het set design van de show zero waste zijn en de CO2-uitstoot van de show moet gecompenseerd worden. Last but not least moet een merk een ondertekenaar zijn van de Danish Fashion Ethical Charter en diversiteit en inclusiviteit in overweging nemen bij het casten van modellen.

Best een flinke set van eisen. Eerder gaf modebeurs CIFF al aan de duurzaamheidseisen van CFW voor 2023 over te nemen. Nu ook de Noorse industrie de eisen overneemt is het de vraag welke land of welke industrie de volgende is.