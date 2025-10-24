De nieuwste trend: Longsleeves van Pure Path

In een tijd waarin comfort en expressie hand in hand gaan, zet Pure Path de volgende stap. Met de nieuwste longsleeve drop laat Pure Path zien dat de longsleeve is uitgegroeid tot hét kledingstuk van dit seizoen.

Bij Pure Path draait het niet alleen om design, maar ook om het gevoel die het merk uitstraalt.

De collectie bouwt voort op het gedachtegoed van de Namedropping-campagne, waarin persoonlijke verhalen centraal staan. Ook nu staat de drager in de spotlight: iemand met een eigen pad, een eigen visie en de wil om authentiek te blijven in een wereld die constant verandert.

De visuals die het merk hiervoor creëerde, tonen hoe de longsleeve moeiteloos past in elke omgeving. Van zowel uit de stad tot de natuur en van dagelijkse momenten tot statement looks. Elk shot ademt de essentie van Pure Path: eerlijke mode met een verhaal.

Pure Path, you already know.

Credits: Pure Path

Interesse om Pure Path op te nemen binnen jouw assortiment?

Neem contact op via sales@pure-path.com.