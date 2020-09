De officiële lancering van het nederlandse en ethische tassen merk TOTOTÈ.STUDIO

Het nieuwe Nederlandse en ethische tassen merk TOTOTÈ.STUDIO lanceert officieel haar eerste collectie, ontworpen volgens drie pilaren die de drijvende krachten vormen van het merk: ’Upcycled, Ethical en Dutch design’.

Upcycled design: 100% van restleer & 100% zijden en unieke vintage sjaals als voering

Ethical design: 100% vervaardigt door nieuwkomers met een vluchtelingen achtergrond

Dutch design: 100% ontworpen en geproduceerd in Nederland

Upcycled

TOTOTÈ.STUDIO tassen worden enerzijds geproduceerd van restleer, afkomstig van Italiaanse en Portugese modespelers, wat daar als overschot is weggezet als deadstock. Daarnaast is elke tas gevoerd met een unieke en 100% zijden vintage sjaal, wat resulteert in one of a kind tassen met elk een eigen kunstwerk als voering.

Wegens het produceren met restmaterialen blaast TOTOTÈ.STUDIO deze nog van hoge kwaliteit stoffen en materialen een tweede leven in en gaat zij onnodige nieuwe productie hiervan tegen.

Ethical

TOTOTÈ.STUDIO tassen zijn vervaardigt door nieuwkomers met een vluchtelingen achtergrond. In samenwerking met Makers Unite wordt er nauw samengewerkt aan betekenisvolle producten met creativiteit als middel voor empowerment.

Dutch

TOTOTÈ.STUDIO tassen zijn volledig ontworpen en geproduceerd in Nederland. Door lokaal te produceren worden transportemissies geminimaliseerd en kunnen zowel een veilige werkomgeving als eerlijke lonen worden gegarandeerd.

Het merk lanceert officieel per 24 september 2020, echter is de collectie vanaf 7 september tot 20 september 2020 al verkrijgbaar met 20% pre-order korting via totote-studio.com .

Oprichter en ontwerpster

Met een verfijnd oog voor tegenstrijdige kleuren en materialen, abstracte vormen en een sterk perspectief op hoe de mode-industrie zich op de dag van vandaag heeft gevormd, toont Laurèl Bodenhorst Meyer - oprichter en ontwerpster van TOTOTÈ.STUDIO - een onderscheidende esthetiek.

Laurèl studeerde aan de Amsterdamse Mode Universiteit AMFI en volgde haar Master aan de Italiaanse Mode Universiteit Polimoda. Naast het studeren aan deze mode universiteiten, heeft Laurèl inmiddels meerdere jaren werkervaring opgedaan in de mode-industrie, bij o.a. het Nederlandse denim merk G-Star RAW.

Op jonge leeftijd leerde Laurèl de waarde van het leven kennen wegens een geschiedenis aan ziekenhuisopnames, wat vandaag de dag heeft geresulteerd in haar streven naar het creëren van betekenis. De wil om ‘slecht’ om te buigen naar ‘goed’ of ‘beter’ vertaald zich vandaag in haar tassen merk TOTOTÈ.STUDIO.