De Pantone-kleuren van LFW SS21: van Purple Rose tot Pickled Pepper

Na het kleurenpalet voor New York Fashion Week SS21 komt Pantone nu ook met een kleurenspectrum voor de Londense modeweek, die morgen afloopt. Er bestaat wat overlap tussen de twee, maar het Londense palet is een tandje zachter en bloemiger dan het New Yorkse, met Macchiato en Purple Rose als opvallendste nieuwkomers. Kopje koffie in een Engelse rozentuin, iemand?

“Een reeks van bloementinten die doen denken aan tuinen in de lente doet onze geest ontwaken”, schrijft Pantone over het kleurenpalet. Na een tijd van onzekerheid en dagenlang binnen zitten is er behoefte aan kleuren die ‘hoop en optimisme’ weerspiegelen, zo lijkt het; kleuren die de hang naar ‘comfort en ontspanning’ aanvullen met ‘energie en vastberadenheid’.

Die energie zit hem onder meer in Marigold-oranje en llluminating-geel, twee kleuren die ook in het New York Fashion Week-palet voorkomen. Andere frisse tinten zijn Blue Atoll, dat doet denken aan het blauw van de zee rond een tropisch eiland, en Indigo Bunting, het vrolijke blauw van een Amerikaans zangvogeltje, de indigogors. Een warmere tint is Lava Falls, het ‘hete, gesmolten rood’ van een vulkaanuitbarsting.

Aan de ‘comfortabele’ kant van het spectrum zijn er Beach Glass, een zacht aquagroen; het tedere Pirouette-roze; en Purple Rose. Die laatste twee laten zich goed combineren met Pickled Pepper, een groentint die zo uit een potje ingemaakte augurken lijkt te komen. Dit groen is ‘zowel mildzoet als prettig pittig’.

Pantone’s ‘London Colour Palette’ voor LFW SS 2021. Beeld: Pantone

Op het vlak van klassiekers is Londen vergelijkbaar met New York, al is Baby’s Breath wat witter dan Buttercream en Macchiato wat dieper dan het oranje-achtige Desert Mist. Het grootste verschil zit hem in de klassieke groentint: in het Londense palet zit Sphagnum, een groen zo mossig dat je je meteen in de Britse bossen waant.

Pantone’s ‘Core Classics’ voor LFW SS 2021. Beeld: Pantone