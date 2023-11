De Rode Winkel voorziet straatnieuwsverkopers van nieuwe jassen

De bekende Utrechtse modezaak Thom Broekman & De Rode Winkel heeft samen met Elvine (jassenmerk) en Lexson (modebedrijf en - distributeur) de verkopers van nieuwe winterjassen voorzien. Dat deelt winkeleigenaar Daan Broekman op Linkedin.

In De Rode Winkel werd ook een speciaal kunstwerk geëtaleerd. "JanIsDeMan wil met een speciale slaapzak aandacht vragen voor armoede en thuislozen," zo schrijft De Rode Winkel erover op zijn website. De jassen werden na de onthulling van het kunstwerk als verrassing uitgereikt aan 'de bekende gezichten uit de stad'.

De Rode Winkel is een klinkende naam in Utrecht en daarbuiten. De zaak is sinds 1837 gevestigd aan de Lange Elisabethstraat. Momenteel staat de zesde generatie aan het roer.