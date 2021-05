De rol van virtuele mode in een fysieke wereld

In de pers en op sociale media wordt het onderwerp virtuele mode steeds populairder. Men vraagt zich af: zijn deze immateriële kleren de toekomst van de mode? Waar kun je ze kopen? Om het antwoord op die vragen te vinden, nam FashionUnited een kijkje in de nieuwste collectie van The Fabricant, een Nederlands digitaal modemerk.

16 april onthulde The Fabricant via haar sociale media ‘RenaiXance’, haar nieuwe limited edition digitale collectie in samenwerking met digitale sneaker studio RTFKT. De collectie werd gelanceerd op The Dematerialized , een in 2020 door Karinna Nobbs en Marjorie Hernandez opgerichte marktplaats die gewaarmerkte, virtuele producten aanbiedt. De Fabricant collectie was een succes en het merk meldde op Instagram dat de RenaiXance drop in tien minuten was uitverkocht. De prijzen varieerden van 0,1 ethereum (ongeveer 325 euro) voor sieraden tot 5 ethereum (ongeveer 16.294 euro) voor een volledige look.

Dit is echter niet de eerste verschijning in de digitale mode van het in Amsterdam gevestigde bedrijf. The Fabricant is een ware pionier in de virtuele mode markt, zo veilde het in 2019 een digitale couturejurk voor 9.500 dollar (meer dan 8.300 euro).

Zoals de naam al doet vermoeden, is RenaiXance geïnspireerd op de 16e-eeuwse Renaissance, en bestaat het uit zeven afzonderlijke outfits die zijn geïnspireerd op de gamewereld. Om deze looks te kunnen gebruiken kregen de kopers een code waarmee ze hun nieuwe kleren konden dragen en overdragen naar online sociale platformen voor virtual reality, zoals VRChat en Sansar. Alle items zijn ontworpen met een "digitaal zwaartepunt", waardoor de kledingstukken vloeiend vallen en een uitstraling hebben die vergelijkbaar is met een fysiek kledingstuk, aldus de website Mode in Textile.

RenaiXance: een collectie om "onze mooie menselijke complexiteit" te verkennen

Op haar blog focust The Fabricant zich op de uitgebreide expressiemogelijkheden van virtuele mode, en met name de mode uit haar eigen collecties. Het bedrijf zet dit vervolgens af tegen de fysieke wereld en materiële mode, die het bedrijf als meer beperkend beschouwt. "In de digitale wereld kunnen we steeds opnieuw herboren worden door onszelf dagelijks te transformeren en meerdere identiteiten aan aan te nemen."

De Fabricant legt de nadruk op de genderproblematiek en de mogelijkheid die de technologie biedt om "onze prachtige menselijke complexiteit" te onderzoeken. De X in de naam van de collectie, RenaiXance, houdt verband met het onderwerp. De letter X is altijd al een krachtig symbool van potentieel geweest, aldus het merk. Het voegt eraan toe: "X is ook fundamenteel aanwezig in de menselijke conditie: ieder van ons deelt het X-chromosoom, ongeacht ons gekozen geslacht. Het is de genetische draad die ons verbindt, en het zit precies in het midden van het woord RenaiXance, het suggereert beweging in alle richtingen. Net als de oorspronkelijke term verwijst RenaiXance naar het woord wedergeboorte, waarmee wordt benadrukt dat we in de digitale wereld steeds opnieuw kunnen uitdrukken.

Door de koper in staat te stellen zich los te maken van de fysieke werkelijkheid, biedt de collectie hem de mogelijkheid zich te bevrijden van de dictaten van de traditionele mannelijkheid. Het merk stelt op zijn blog: "Door de geschiedenis heen hebben mensen zich een mannelijke symboliek moeten aanmeten door hun vermeende kwetsbaarheid te verbergen, of zijn ze vervolgd omdat ze de onzichtbare lijnen overschreden van wat als gender-geschikt gedrag wordt beschouwd. (..) Met RenaiXance presenteert RTFKT x The Fabricant het idee van wat er zou kunnen zijn als we de mogelijkheden opnieuw uitvinden. Wat als de historische betekenaars van vrouwelijkheid die van mannelijkheid zouden vervangen, welke nieuwe expressiemogelijkheden zouden ze ons dan geven?"

De zeggingskracht van kleding lijkt hier dus te worden verveelvoudigd. Volgens het digitale modehuis helpt de virtuele collectie RenaiXance bij het verwerpen van wat het conformistische structuren van lichamelijkheid noemt. Verder roept het modehuis zijn kopers op om "eindelijk te worden wat we altijd al hebben kunnen zijn".

Beeld : The Fabricant X TRS.MNZ

Donderdag 13 mei lanceerde The Fabricant opnieuw een collectie die gebaseerd is op het idee dat digitale mode ons in staat stelt los te breken uit de ketenen van de fysieke wereld. De collectie, Re-veil genaamd, bestaat uit drie virtuele hoofddeksels.

In een verklaring zegt The Fabricant dat de collectie de nadruk legt op een digitale omgeving als een plaats waar "de grenzen en beperkingen van de fysieke wereld worden weggenomen, waardoor een meer open, vloeiende en creatieve zelfexpressie mogelijk wordt".

Dit artikel is eerder verschenen op FashionUnited.FR. Vervolgens bewerkt en vertaald naar het Nederlands door Ilona Fonteijn.