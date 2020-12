FashionUnited & Fashion Snoops hebben de krachten gebundeld om u maandelijks te informeren over belangrijke verschuivingen die gevolgen zullen hebben voor de consument, ten einde onze lezers up-to-date te houden over toekomstige veranderingen, zakelijke verschuivingen en ontwerpstrategieën. De FS-rapporten zullen in de loop van het jaar bruikbare strategieën bieden voor innovaties op het gebied van marketing, ontwikkeling en design. Deze serie begon met ‘Product als bescherming’ en ‘Product als Mood Boost’, en nu als derde in de rij ‘De show gaat door: de veranderende modeweek in beeld’, geschreven door Carrera Kurnik en Melissa Moylan, die deel uitmaken van respectievelijk het Cultuurteam en het Modeteam van Fashion Snoops.

Beeld: Ulla Johnson

The show must go on. Het catwalkseizoen van lente/zomer 2021 was de meest hybride tot nu toe, met een mix van digitale presentaties, lookbooks en fashion films die allen tot een succes gerekend mochten worden. Dankzij de digitalisatie van de modeweken konden reisbeperkingen en social distancing nageleefd worden. Visuele media zorgde er niet alleen voor dat het publiek de shows vanaf een afstand kon bekijken, maar het gaf ook de ontwerper de mogelijkheid te spelen met verschillende vormen van presenteren zoals een discours of ervaring. De ‘post-show’ dialoog van Miuccia Prada en Raf Simons was een grote hit, evenals de fashion film van John Galliano en Nick Knight voor Maison Margiela, waar drama en theater een bijzondere diepte gaven aan de showervaring.

Beeld: Maison Margiela

Een ander alternatief dat opdook, was de ‘show-in-een-doos’, zoals gezien bij JW Anderson en Loewe. De ‘doos’ verving de uitnodigingen voor shows voor de gasten die niet konden reizen. Het concept van de ‘show-in-een-doos’ bood zoveel meer dan een traditionele modeshow, met een brief van de ontwerper, lookbookfoto’s en samples van stoffen. Loewe voegde daar zelfs een pop-up functie aan toe wat het alternatief naar een nog hoger niveau tilde.

Andere spullen die per post verstuurd werden, waren Fendi’s iconische FF-pasta en Ferragamo’s VR-brillen, waarmee gasten in een virtuele wereld op de eerste rij van de show zaten. Wat betreft een creatieve oplossing voor de show zelf, stal Jeremy Scott de show met een marionetteshow waarbij onder andere Anna Wintour en Anna Dello Russo in miniatuurversie te zien waren. De collectie was een knipoog naar de Théâtre de la Mode-expositie uit 1945.

Beeld: Moschino

Bij de fysieke shows werd er veel ingespeeld op het verlangen dat vele mensen voelden om zich weer verbonden te voelen met de aarde. Ontwerpers leken ook klaar om zowel een soort genezing als inspiratie te vinden door zichzelf en hun kunst opnieuw te ontdekken in natuurlijke omgevingen. Zo was het decor van Riccardo Tisci Burberry's livestream een park vlak buiten Londen. En Erdem Moralioglu legde zijn collectie vast in het Epping Forrest in Essex, waar de modellen in romantische kleding tussen de bomen liepen. Veel ontwerpers hebben zich tot de natuur gewend in deze onzekere tijden, voor zowel een gevoel van escapisme als een boost van energie.

ART INFLUENCE

Hoewel mode en kunst al langer met elkaar verbonden zijn, werd het in deze SS21-collecties wel erg duidelijk dat de mode nauw verbonden is met handnijverheid. Met zoveel mensen die tijdens lockdown knutselen als een middel om hun vrije tijd te besteden - van aquarelleren tot breien en borduren - grepen ontwerpers de kans om stukken te maken die de aandacht vestigen op de trend van het knutselen. Christopher Kane maakte bijvoorbeeld tijdens de lockdown een kunstwerk wat hem inspireerde in zijn collectie. Een andere interpretatie van de invloed van kunst op de mode, is het feit dat in deze tijden meer luxe-ontwerpers op zich wendden tot upcycling en patchwork. Preen by Thornton Bregazzi maakte een patchworkcollectie van oude prints en overgebleven stukken stof. Hoewel het concept van upcycling niet nieuw is, neemt de populariteit steeds meer toe ten tijde van de gezondheidscrisis en is het goed om te zien dat steeds meer merken neigen naar deze duurzame vorm van produceren.

Beeld: Christopher Kane

NEW GEN

In dit minst traditionele catwalkseizoen tot nu toe, zagen we ontwerpers zich richten tot een nieuw publiek op social media en de gebruiker. #TikTokFashionMonth maakte zijn entree, met shows van Prada and JW Anderson, en een capsulecollectie en optreden van Jaden Smith en Chloe x Halle. Gezien de populariteit van TikTok hard toeneemt en het op weg is een van de snelstgroeiende social media-platforms te worden, is het niet zo gek dat toekomstige modeweken zullen proberen deze community meer aan te spreken en te profiteren van de jongerencultuur in de app. Een ander aspect dat deze modeweken opviel, en dan met name die in Parijs, was de opkomst van ontwerpen. Bij Balenciaga benaderde Demna Gvasalia unisex kleding vanuit zowel een inclusief van duurzaam perspectief, waarbij hij van mening is dat genderless kleding ook minder impact heeft op het milieu. Thom Browne, Kenneth Ize en Each x Other gingen ook mee in de genderless kleding en Nicholas Ghesquiere van Louis Vuitton ging de kant op van gender fluidity met pasvormen die zowel voor mannen als vrouwen geschikt zijn. Ook Dries Van Noten droeg zijn steentje bij en voegde zijn heren- en damescollectie bijeen.

Beeld: Dries Van Noten

Zoals veel van wat we gezien hebben in het SS21-seizoen, zijn de meeste in het oog springende aspecten niet nieuw. Echter kunnen we de pandemie wel zien als de katalysator van verandering binnen de mode-industrie. Discussies met betrekking tot het nut van de modeweken en duurzaamheid worden aangegaan en daaruit komen verbeteringen, zelfs in de moeilijkste tijden, en dat stemt ons hoopvol voor de toekomst.

Hoofdbeeld: Erdem. Alle beelden zijn verkregen via Fashion Snoops.