De Sneakers waar we het meest naar uitkijken in maart

Er komen in maart een paar hele sterke sneaker releases uit, en Sneakerjagers stelt u voor aan de top kandidaten!

Nike Dunk Low SP ‘Thank You For Caring’

Dit totaal unieke ontwerp is geïnspireerd op lokale markten. Je krijgt de indruk van voedseletiketten op de sneakers, en elk oppervlak heeft een andere kleur en materiaal. Zo zijn er verwijzingen naar rijst- en koffiezakken, met geweven stiksels en jute canvas materiaal. Een leuke touch is dat je bij de schoen een plastic zakje krijgt met de boodschap 'Thank You For Caring', waardoor je een 'local market'-gevoel krijgt.

Released op 4 maart

Air Jordan ‘University Blue’

We worden in maart getrakteerd op twee silhouetten in 'University Blue', met zowel een Air Jordan 4 als een Air Jordan 1 High die in de colorway worden released. We hebben er lang op moeten wachten, want de geruchten doen al meer dan een jaar de ronde, dus we zijn erg blij dat ze er nu bijna zijn!

Released op 6 maart

CLOT x Nike Air Max 1 ‘Kiss of Death’

Je hebt deze sneaker waarschijnlijk al overal op Instagram gezien in de handen van DJ Khaled! Hij is geïnspireerd op 'Qi', de spirituele kracht die volgens de Chinese filosofie alles in het universum met elkaar verbindt. De rode en oranje details zijn erg opvallend, en de gebruikte materialen zijn onder andere struisvogelleer, suède, en slangenprint.

Released op 6 maart

Nike Dunk High ‘Syracuse’

De 'Syracuse' colorway verscheen oorspronkelijk tijdens Nike's 'Be True to your School' pack in 1985, en nu wordt hij opnieuw released op de Nike Dunk High in maart. Deze opvallende oranje kleur steekt nog meer af tegen de witte delen van de schoen. Een waar statement.

Released op 11 maart

Nike Air Max 90 NRG ‘Bacon’

De Nike Air Max 90 Bacon was oorspronkelijk een samenwerking tussen Nike en DQM (Dave's Quality Meats) - vandaar de 'Bacon' naam! Dave Ortiz, de ontwerper van de AM90 Bacon, had een 'slagerij', dat was eigenlijk een sneaker boetiek die hij runde als een concept store in het midden van New York! Nu opnieuw released in maart, dit is er een voor de meatheads!

www.sneakerjagers.nl

Released op 19 maart