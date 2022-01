De specialiteit van AO76

Hun specialiteit?

Comfortabele kledij ontwerpen op niveau van het kind. Kledij dat tegen een stootje kan, waar kinderen gemakkelijk kunnen in bewegen, gepast voor elke gelegenheid en telkens met een grappige unieke twist. Zoek je een outfit voor een communie, een avontuurlijk uitstapje of gewoon om lekker in te ravotten op de speelplaats, AO76 heeft voor ieder wat wils! Ze richten hun energie op kinderen vanaf 4 jaar tot 16 jarige juniors. Ze hanteren een correcte prijs kwaliteitsverhouding, en focussen vooral op het ontwikkelen van nieuwe art work technieken, eigen garen composities, authentieke zelf ontworpen prints en kwaliteitscontrole.

Winter ‘22 collectie

Ze hebben alweer een heel leuke winter collectie klaar met de typische twists & details waar ze als merk bekend voor staan. SPEELS, KLEURRIJK EN KWALITEITSVOL. Zo kunnen we de nieuwe collectie van AO76 omschrijven. Mooi degelijk knitwear, coole art works en heel wat leuke accessoires, gecombineerd met hun oerdegelijke classics in perfecte fits en gemakkelijk te combineren kleuren. Een collectie waarmee je kan blijven mixen en matchen. Gemaakt voor avontuurlijke deugnieten!