De SS22 collectie van Cavallaro Napoli brengt harmonie tussen werk en ontspanning

Soms moeten we er even tussenuit en op zoek naar de balans tussen werk en ontspanning. De Spring/Summer '22 collectie weerspiegelt de perfecte harmonie tussen deze twee werelden.

De grens tussen formal en casual vervaagd en comfort wordt steeds belangrijker. Deze missie hebben we voor dit seizoen weer met veel plezier en trots doorgezet. De vernieuwde urban-chic collectie wordt gekenmerkt door stijlvol, trendy en kleurrijk. Cavallaro Napoli streeft altijd naar de perfecte fit en gebruikt innovatieve stoffen wat zorgt voor een gevoel van luxe en comfort. De collectie bestaat uit verschillende kleurthema’s waar de natuur als inspiratie is gebruikt.

- LAVENDER SUMMER –

De lila-kleurige items uit dit kleurthema springen hier uit. Iets waar je direct vrolijk van wordt en samen met de basic-tinten maakt dit een verrassend kleurbeeld in positieve zin. Moderne designs in comfortabele fits.

- URBAN GARDEN –

Onze Urban Garden kleurthema bestaat uit verschillende aardetinten, zoals: zand, camel en taupe. De combinatie met off-white en oranje maken dit kleurthema compleet.

- NATURE REFLECTIONS –

Laat je verder meevoeren met de kleuren uit de natuur. Dit kleurthema bestaat uit zachte, zomerse tinten en aangename materialen. Verschillende kleuren groen gecombineerd met frisse geel tinten en lichtblauw zorgen voor een zomers en vrolijk kleurenpalet.

- NEW IN BLUE –

In dit kleurthema staat de Cavallaro kleur donkerblauw centraal. De verschillende tonen blauw in combinatie met de kleur kit zorgen voor een mooie basis om elke outfit compleet te maken.

Cavallaro Sport

Cavallaro Sport is het sub-label van Cavallaro Napoli waar mode en sport op de ultieme manier samenkomen. Technische stoffen en een luxe uitstraling kenmerken deze sport collectie. Reflecterende accenten en sportieve Cavallaro Sport logo’s zorgen voor een exclusieve look. Ready, set, GO!

Wij hebben onze Spring/Summer ’22 collectie in onze showroom hangen t/m 27 augustus 2021. Nieuwsgierig geworden of wilt u graag samenwerken met ons? Neem dan graag contact op via sales@cavallaronapoli.com of +31(0)23 542 42 18.