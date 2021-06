De SS22-schoenentrend: Mules

Toen Bottega Veneta vorig jaar haar leren muiltjes lanceerde, een robuuste sandaal die comfort uitstraalt in al zijn grootsheid, leek het alsof het voorbestemd was dat er een trend zou ontstaan. Als we de lente/zomer ‘22 collecties bekijken, zijn mules (muiltjes, red.) niet meer weg te denken. Zeker als het gaat om de slip-on uitvoering, ofwel instappers. Er zijn genoeg high street uitvoeringen te koop, voldoende keuze dus voor buyers.

Comfort blijft een drijvende factor in schoenentrends - net als in kleding - en muiltjes voldoen aan alle gemakken in een post-pandemisch mode tijdperk. Het comfortabele bovenwerk in combinatie met een zool die genoeg pit heeft om er zowel overdag als 's avonds goed uit te zien, maakt het een veelzijdige schoen.

Beeld: BOTTEGA VENETA WARDROBE 02

Stoffen en prints hebben hun weg al gevonden naar de moodboards van de SS22-collecties, maar in het luxesegment zullen de de leren schoenen van Bottega Veneta nog steeds it-items zijn dit SS22 seizoen.

Een vergelijkbare trend is de schoen met vierkante neus, die vorige zomer 'in' werd. Kijk voor SS22 uit naar een op Azië geïnspireerde esthetiek van vierkante teenslippers, of naar de verschillende uitvoeringen zoals we die zien bij Jacquemus, Balenciaga en NA-KD.

Dit artikel is eerder verschenen op FashionUnited.UK, vervolgens vertaald en bewerkt naar het Nederlands door Ilona Fonteijn.