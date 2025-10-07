De SS26 collectie van 10DAYS: LOVE ON TOP

Na de verfijnde krijtstreep en klassieke lijnen van februari zet 10DAYS vol vertrouwen koers richting de zomer met madras strepen in de hoofdrol. Een collectie vol vrije energie, die uitnodigt tot een mix & match droomwereld.

Een explosie van kleur en contrast stroomt door de collectie, en toch voelt elke combinatie effortless aan. Alles klopt, alles past, elke combinatie vormt een vanzelfsprekend geheel.

Een collectie van vrijheid en keuze: kleed je zoals jij dat wilt. Minimalistisch en puur in vanilla of moonrock. Subtiel met een enkele streep. Of maak een statement door verschillende strepen met elkaar te combineren. Voor een frisse boost loopt mango als een energieke rode draad door de collectie heen.

Elegante details en statement vormen

Vrouwelijke en tailored shapes: aansluitende tops die de taille accentueren, wijde rokken en broeken, A-lijn vormen en softly structured jurken. Een statement tulband voegt een vleugje fantasie en elegantie toe, gouden accenten vangen het licht van de zon die op ons wacht.

LOVE ON TOP is minder denken, meer leven. Een ode aan lichtheid, vrijheid en plezier.