De SS27-collectie van by-bar: contemporary summer met een neon twist

Na een seizoen vol bewezen favorieten en verfijnde everyday essentials zet by-bar voor SS27 koers richting een frisse, eigentijdse zomer. De collectie ademt warmte, lichtheid en spontaniteit, met een creatieve richting die is geïnspireerd op recente reizen naar India. Warme tonen, zachte contrasten, verweerde kleuren en ambachtelijke texturen vormen de basis. Daartegenover staat een onverwacht neon detail: een energieke vondst die het palet openbreekt en de collectie precies die by-bar twist geeft.

Die werkwijze is typisch by-bar: effortless, vrouwelijk en draagbaar, maar met meer kleurgevoel, contrast en spontaniteit. SS27 voelt gelaagd en persoonlijk, met een frisse contemporary summer attitude.

Natuurlijke kwaliteiten en bewuste keuzes

De collectie is opgebouwd uit luchtige katoen, linnenblends, zachte jerseys, fijngebreide structuren en soepele viscose. Materialen die comfortabel aanvoelen, makkelijk te dragen zijn en passen bij de zomerse signatuur van het merk. Duurzaamheid speelt daarbij een belangrijke rol. Meer dan 60 procent van alle katoenen kwaliteiten komt uit gecertificeerde biologische of gerecyclede stromen, waaronder GOTS, OCS en GRS.

Het kleurpalet van SS27 is natuurlijk, warm en optimistisch. Neutrale basistinten als off-white, zand, ecru en navy vormen de rustige basis en ontmoeten zachte seizoenskleuren zoals butter yellow, faded pink, sky blue, sage en terracotta. Bright yellow en felroze linnen zorgen voor statement accenten.

SS27. Credits: by-bar

Matching sets, vernieuwde favorieten en denim

De commerciële kracht van de collectie zit in een duidelijke en herkenbare opbouw: blouses en tops, jerseys en sweats, knitwear, denim, pants, lichte outerwear, gilets en matching sets. Nieuwe modellen als Noor, Pipa, Fay en Padma updaten bestaande favorieten met soepelere kwaliteiten en manchetten die op twee manieren te dragen zijn. De Chai blouse met knoopsluiting vormt samen met de nieuwe Tove pants een sterke matching set. Ook de olive twill set, met de Matcha pants en een sleeveless gilet, laat duidelijk de nieuwe stylingrichting zien.

In jerseys en sweats draait het om layering en easy statement pieces, met als blikvanger de Rosie sweater, een vernieuwing van bestseller Roos met coloured satin piping en een neon pink flock logo. Knitwear krijgt een luxere rol in mohair, garment-dyed alpaca en merino, ideaal als zachte contrastlaag. Denim en pants zijn duidelijk vernieuwd, van de Riva jeans in lange fit tot de Clo pants als vlotte ankle-length optie. Het veelzijdige Guz gilet is draagbaar als gilet én als top.

SS27. Credits: by-bar

Voor wie, en wat volgt

SS27 is ontworpen voor de vrouw die niet kiest tussen comfort en stijl, maar beide vanzelfsprekend vindt. Ze beweegt intuïtief door haar dag, van koffiedate tot creatieve meeting en zomeravond. De collectie wordt in meerdere drops uitgeleverd. Nieuw dit seizoen is een tweede drop binnen SS: een samenhangend verhaal van zomerse items, met leveringen tussen zomer en hoogzomer. Daarmee bouwt by-bar het seizoen verder uit en ontstaat er ruimte voor frisse aanvullingen op het juiste moment.

Ook de zichtbaarheid van het merk groeit. In oktober opent by-bar een shop-in-shop bij de Bijenkorf in Amsterdam, een nieuwe stap in de verdere merkontwikkeling.

De voorverkoop van SS27 loopt van maandag 6 juli tot en met vrijdag 4 september. In die periode is de collectie te zien bij showrooms en agentschappen in Nederland, België, Duitsland, Frankrijk, Spanje, het Verenigd Koninkrijk en Oostenrijk.