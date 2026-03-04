De stille kracht van consistente en bewezen performance styles

Nu grip op voorraad en stabiele doorverkoop steeds bepalender worden, brengen de Deense labels PLAIN (heren) en FIVE UNITS (dames) precies de rust waar veel retailers naar zoeken. Beide merken komen uit hetzelfde huis en leunen op een solide NOOS- en relevant carry-overprogramma. In combinatie met een bovengemiddelde marge en een gebruiksvriendelijk B2B-platform voor re-orders ontstaat een model met weinig risico, hoge omloopsnelheid en snelle nalevering. Het brede kleurenpalet, met commerciële tinten als black, navy, pebble melange en blue grey melange en seasonal trend kleuren laat zich bovendien moeiteloos combineren met andere collecties in de winkels.

FIVEUNITS staat binnen de branche al jaren bekend als specialist in damesbroeken, met een Scandinavische signatuur en een vrouwelijke fit als uitgangspunt. De herkenbare pasvormen stimuleren herhaalaankopen, een belangrijke motor achter stabiele omzet. Signature styles als de Dena, Laura, Julia en Sophia fungeren daarbij als bewezen go-to pieces binnen het collectiebeeld.

PLAIN vervult aan de herenkant een vergelijkbare rol met cleane, commerciële modellen die seizoen na seizoen hun weg naar de consument vinden. Zo laten onder meer de Theo, Josh en Turi (shorts) al langere tijd solide resultaten zien in de winkels.

Samen vormen FIVEUNITS en PLAIN een betrouwbaar fundament voor retailers die willen bouwen op continuïteit, snelheid en bewezen performance.