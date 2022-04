De succesformule van Rino&Pelle

Rino&Pelle, het fashion label dat haar oorsprong vindt in 1987 viert dit jaar haar 35-jarig jubileum. Vanaf het moment van oprichting tot waar het merk nu staat heeft het altijd vastgehouden aan haar missie; een luxueuze en eigentijdse uitstraling mogelijk maken voor een eerlijke prijs. Kwalitatieve en betaalbare mode aanbieden zit al van begin af aan verweven in het DNA van het bedrijf. Grote marketingbudgetten zijn nooit aan de orde geweest om ook op die manier een scherpe verkoopprijs te kunnen bewaken. Hierdoor is het extra bijzonder dat het merk is gekomen waar het nu staat. Kansen zien en durven vernieuwen is een dagelijkse drive die kan worden toegeschreven aan de medewerkers binnen de organisatie.

Groei Rino&Pelle

De afgelopen 35 jaar heeft Rino&Pelle veel veranderingen en ontwikkelingen doorgemaakt. Het merk wist in 2021 ondanks de pandemie een groei van 8% te behalen. Deze groei heeft het merk te danken aan de goede doorverkoop van haar retailklanten. Het label heeft afgelopen seizoen een doorverkoop van 82% binnen de damesmode behaald, dit is gebleken uit een rapport van Uretco, eind 2021. Het behalen van vastgestelde levertijden was door de pandemie een enorme uitdaging, iets waar het merk door nieuwe veranderingen nog steeds mee te maken heeft. Toch wist Rino&Pelle afgelopen seizoen het verschil te maken. Het realiseren van een vroege levering bij de klanten heeft geleid tot een langere verkoopperiode in de winkel. Door met een flexibele werkhouding mee te denken in oplossingen voor de klanten is er veel wederzijds vertrouwen tussen het label en de klanten ontstaan. Door de hoge doorverkoopcijfers zien inkopers Rino&Pelle dan ook als een veilige investering in onzekere tijden.

Naast een groei in omzet heeft Rino&Pelle ook haar afzetmarkt weten uit te breiden. Het afgelopen jaar zijn er zo’n 500 nieuwe internationale verkooppunten bijgekomen waarvan 165 in Italië. Door een samenwerking aan te gaan met een nieuw agentschap in Italië heeft Rino&Pelle deze enorme sprong weten te maken. Niet alleen de Italiaanse markt groeit hard, ook de verkopen in Duitsland gaan in een stijgende lijn omhoog. De eerste stappen overzee zijn inmiddels ook gezet door voet aan de grond te krijgen in Amerika en Canada. Rino&Pelle heeft eerder dit jaar in februari deelgenomen aan de Coterie, voor Rino-Pelle een succesvolle beurs in New York.

Het merk is vooruitstrevend en blijft haar grenzen verleggen, zo verwacht het label in 2022 een groei van 30% te behalen.

De succesformule van Rino&Pelle is echter makkelijk te herleiden. Het merk heeft op ieder vakgebied binnen het bedrijf gepassioneerde mensen zitten, van het designteam dat steeds bezig is met het creëren van verrassende collecties tot de logistieke afdeling die het gehele transport in goede banen weet te leiden. Met een redelijk klein team is Rino&Pelle altijd opzoek naar vernieuwing en het stellen van nieuwe doelen om te blijven innoveren. Het merk is enorm trots op de groei die is bereikt, en heeft veel vertrouwen in het verwezenlijken van alle nieuwe dromen die nu nog op de planken liggen!

Rino&Pelle, eigendom van het merk.

Sustainability

De eerste stappen richting een betere wereld zijn gezet. Binnen iedere schakel van de onderneming wil Rino&Pelle duurzaamheid optimaliseren. Denk hierbij aan recycled verpakkingsmateriaal, duurzame grondstoffen en een deels zelfvoorzienend hoofdkantoor.

Het team van Rino&Pelle is zich bewust van de impact die de mode-industrie heeft op ons milieu. Daarom streeft het label naar milieuvriendelijke alternatieven. Rino&Pelle introduceert dit SS22 seizoen haar eerste ‘Eco Friendly pieces’, dit zijn producten gemaakt van duurzamere materialen of producten die op een duurzamere manier zijn geproduceerd. Zo is een deel van de collectie gemaakt van EcoVero viscose en wordt er gebruik gemaakt van gerecycled polyester. Ook de materialen voor het winterseizoen sluiten aan op een verantwoorde manier van ondernemen. De vulling van de padded jassen is 100% donsvrij en last but not least: ‘No animals occur in our happy fur’, oftewel alle faux fur artikelen van Rino&Pelle zijn 100% diervrij.

Rino&Pelle, eigendom van het merk.

Zero-waste

Rino&Pelle vindt het belangrijk dat alle kledingstukken op een goede plek terechtkomen. Zo heeft het merk een made-to-order principe om overproductie te voorkomen. Dit betekent dat er alleen op bestelling geproduceerd wordt. Het merk heeft geen eigen winkels en hoeft daardoor ook geen grote voorraden aan te leggen. Rino&Pelle verkoopt uitsluitend via retailklanten en een eigen webshop. Producten die aan het einde van de rit over zijn, worden verkocht tijdens een sample sale. Op het hoofdkantoor heeft het merk tevens een in-house atelier, zodoende kunnen kledingstukken ter plekke gerepareerd worden. Op deze manier wordt er geen enkel kledingstuk van Rino&Pelle weggegooid.

Rino&Pelle streeft ernaar om tijdloze designs van goede kwaliteit te ontwikkelen die meerdere jaren gedragen kunnen worden en niet na één seizoen worden weggegooid. Door wardrobe favorites te ontwikkelen die eindeloos te combineren zijn, creëert het merk een functionele garderobe voor vrouwen.

Rino&Pelle is nog lang niet waar ze willen zijn op het gebied van duurzaamheid en bewuste keuzes, maar als kleine internationale organisatie proberen ze stap voor stap bij te dragen aan een betere toekomst. Ze zijn zich ervan bewust dat ze nog een lange weg te gaan hebben en daarom is het team voortdurend op zoek naar nieuwe ideeën en mogelijkheden om de negatieve impact op onze planeet te verminderen. Seizoen na seizoen wil Rino&Pelle uitgroeien tot een duurzamer merk. Dit is dan ook een belangrijke doelstelling waar de komende drie jaar de focus op ligt.

‘Let’s dress the world more beautifully’

