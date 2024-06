De toekomst is nu: contrastvolle FW25 kleur- en modetrends volgens Hilde Francq

coll De modewereld staat aan de vooravond van een fascinerende transformatie vol tegenstellingen, die schommelen tussen uitersten: van sombere, apocalyptische stijlen tot optimistische toekomstvisies. Welke kant je ook kiest, de trends zullen je zeker niet onberoerd laten. FashionUnited woonde een trendseminar van forecaster Hilde Francq bij en selecteerde de highlights.

Trend 1: Endgame

Is het einde van de wereld nabij? Oorlogen, natuurrampen en cyberaanvallen staan op ons netvlies gebrand. Een reactie van de modewereld blijft dan ook niet uit, volgens Francq. Geïnspireerd door de kaskraker Dune: Part Two gaat men op zoek naar troost te midden van de onrust in de wereld. Waar decennialang camouflageprint en militair geïnspireerde kleding een vaste waarde waren in de mode, evolueert het nu naar ‘prepare wear’ met een sombere esthetiek waarin men de schoonheid van het duistere omarmt.

Men kiest voor aardse kleurcombinaties, gecombineerd met pasteltinten voor een mystieke uitstraling. Zachte gewatteerde stoffen, polyester en nylon, los gedrapeerd of die als een tweede huid aanvoelen, zorgen voor het nodige comfort.

Trend 2: Neodramatic

More is more. Het afgelopen decennium werd er zo sterk de nadruk gelegd op jezelf zijn en je ware ik tonen, dat het inmiddels bevrijdend voelt om eens niét jezelf te zijn, zo vertelt Francq. Leven in een surrealistische droom, los van strikte normen en regels, is zowel fascinerend als inspirerend, maar ook desoriënterend en verwarrend. Dat is prima, zolang je de hoop niet verliest.

De film Poor Things en het nieuwe seizoen van Bridgerton vieren extravagantie, theatraliteit en drama. Ze herinterpreteren Victoriaanse vormen met gedurfde kleuren en rijke texturen die dierlijk, onstuimig en organisch aanvoelen. Men daagt de grenzen van het normale en het mogelijke uit, met overdreven make-up, hoge hakken, opvallende kapsels, kleding met verschillende betekenisvolle lagen en juwelen met een surrealistische kwinkslag. Het kleurenpalet voor deze trend? Allesbehalve ingetogen. Denk aan bordeauxrood, oker, diepgroen en duister paars, maar toch ook verfijnd in combinatie met roze.

Trend 3: Game on

Naast het Victoriaanse tijdperk biedt de gaming-industrie ook verlossing. Hoe angstaanjagender de realiteit, hoe verleidelijker de wereld van games. Daar lijkt alles omkeerbaar en zit je veilig in je virtuele cocon. Cosplayers die zich verkleden als hun favoriete personage en de kawaii-cultuur, een Japanse esthetiek die draait om schattigheid, en speelsheid, bieden een ontsnapping uit de rauwe werkelijkheid. Die jeugdige onschuld is ook terug te zien in het kleurenpalet met snoepachtige tinten zoals feloranje, smaragdgroen en dopamine roze.

Trend 4: Posthuman

Terwijl 'Game On' de consument wegvoert van de natuurlijke wereld, biedt 'Posthuman' een hernieuwde connectie met de natuur onder invloed van technologie. Milieuvriendelijke alternatieven voor traditioneel leer, gemaakt van fruit zoals appel en ananas, bestaan al langer. De ontwikkeling van schimmels als materiaal in de mode-industrie en het verven van stoffen met bacteriën daarentegen staan nog in de kinderschoenen, maar de potentie is enorm.

Stella McCartney bewijst dit met haar vooruitstrevende aanpak en ode aan Moeder Natuur. Of ze ons nu meeneemt op een psychedelische trip naar de wereld van fungi in haar collecties of een accessoirelijn presenteert van Econyl® garen, vervaardigd uit oceaanafval en afvalstoffen, McCartney laat zien hoe de symbiose tussen natuur en technologie de weg naar een groenere toekomst effent.

De kleurencombinaties van de laatste trend? Denk aan een mix van beigetinten opgefleurd met oranje, lichte lila en roze, geïnspireerd door de verschillende seizoenen van de natuur.