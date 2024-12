De toekomst van de mode is hier: Hoe 3D-printen de industrie verandert

3D-printen wordt een belangrijk instrument in de mode-industrie en verandert de manier waarop merken kleding ontwerpen en produceren. Toekomstige professionals moeten zich daarom voorbereiden op de uitdagingen en kansen die het met zich meebrengt.

Kunt u zich een toekomst voorstellen waarin kledingstukken op aanvraag worden geprint, zonder verspilling en perfect passend op de maten van elke klant? Dit is waar LCI Barcelona voor staat. Het instituut richt zich op 3D-mode en bereidt haar studenten voor op een toekomst waarin technologie en creativiteit hand in hand gaan. “Met 3D-mode kunnen we in de toekomst thuis kleding printen. Hoewel er nog een lange weg te gaan is, is het een scenario dat in de niet al te verre toekomst werkelijkheid zal worden,” legt Estel Vilaseca, Hoofd Mode bij LCI Barcelona, uit.

Het instituut neemt vakken gewijd aan 3D-printen en -modelleren op in haar curriculum. Deze worden zowel in de Bachelor Modeontwerp als in de Master Design van Schoenen-, Tassen- en Lederwarencollecties gegeven. In de laatstgenoemde maken studenten kennis met digitale productie met behulp van geavanceerde technieken zoals 3D-printen, 3D-modelleren en CNC-frezen (Computer Numerical Control), specifiek toegepast op het ontwerpen van modeaccessoires.

Stockfoto van schoenzolen die 3D-geprint worden. Credits: Bart van Overbeeke.

Een oplossing voor duurzaamheid en afval

Een van de grootste voordelen van 3D-mode is het potentieel om duurzaamheid te bevorderen. Het printen van kleding vermindert textielafval en minimaliseert productiefouten, twee hardnekkige problemen in de sector. Daarnaast belooft onderzoek naar recyclebare materialen de productiekringloop te sluiten, waardoor kledingstukken aan het einde van hun levensduur kunnen worden hergebruikt als grondstof voor nieuwe kleding.

Julia Koerner, een expert in 3D-mode, voorziet een toekomst waarin gerecyclede materialen, zelfs van afgedankte kleding, 3D-printers voeden. Dit zou niet alleen de afvalberg verminderen, maar ook een nieuw niveau van circulariteit in de industrie introduceren.

Inclusiviteit en personalisatie: een nieuwe standaard

Een andere belangrijke verandering die 3D-printen met zich meebrengt, is de mogelijkheid om meer inclusieve en zelfs gepersonaliseerde collecties te creëren. Ontwerpen op maat die passen bij elk lichaam en persoonlijke voorkeuren zijn mogelijk met deze technologie, waardoor de beperkingen van massaproductie worden opgeheven.

“Met 3D-mode kunnen we zeer diverse en specifieke ontwerpen voor elk lichaam maken zonder al te veel werk,” zegt Vilaseca. Deze aanpak zou niet alleen beter kunnen inspelen op de vraag van de consument, maar ook het probleem van overtollige voorraad verminderen, aangezien alleen de kledingstukken die nodig zijn, zouden worden geproduceerd.

Credits: Nike via SLEM

Innovatie in design

Schoenontwerp is een goed voorbeeld van het potentieel van 3D-printen om traditionele processen te transformeren. Door middel van additive manufacturing is het mogelijk om componenten zoals zolen en interne structuren te creëren door materiaal laag voor laag aan te brengen, volgens een vooraf ontworpen digitaal model.

Het proces varieert van het modelleren van het onderdeel in gespecialiseerde software, het voorbereiden ervan in een bestand dat compatibel is met 3D-printers en het printen zelf, tot nabewerkingstappen die de kwaliteit en duurzaamheid van het eindproduct verbeteren. Ten slotte worden de geprinte onderdeel geassembleerd met andere onderdelen van de schoen om een innovatief, product te creëren, klaar voor de markt. Deze aanpak optimaliseert niet alleen de productie, maar stelt ontwerpers ook in staat te experimenteren met vormen, texturen en functionaliteiten die onmogelijk te bereiken zijn met traditionele methoden.

Pioniers in de sportschoenenindustrie zoals Nike, Adidas en New Balance hebben 3D-printen opgenomen in de ontwikkeling van hun producten. Nike gebruikte bijvoorbeeld 3D-printen om prototypes te maken van zijn iconische Flyknit-lijn en de details te perfectioneren vóór massaproductie. Adidas ging nog een stap verder met zijn Futurecraft 4D-schoenen, ontwikkeld in samenwerking met Carbon, die op maat gemaakte zolen hebben die zijn gemaakt met behulp van een geavanceerde printtechniek.

New Balance revolutioneerde de sector met zijn Zante Generate-model, waarvan de tussenzool, geprint met behulp van selectief lasersinteren, zorgt voor een precieze pasvorm door poedermateriaal laag voor laag om te zetten in solide structuren met behulp van een zeer precieze laser.

Technologie ten dienste van creativiteit

Naast de functionele toepassing transformeert 3D-printen ook de wereld van conceptuele mode en haute couture. Ontwerper Anouk Wipprecht, bekend om het samenvoegen van technologie en mode, creëerde in 2015 de iconische Spider Dress, een interactieve jurk die reageert op de beweging en nabijheid van mensen, waardoor de grenzen tussen kleding en menselijk gedrag vervagen.

Balenciaga verraste het publiek ook tijdens zijn Haute Couture-show Herfst/Winter 2023/2024 door een jurk te presenteren die een harnas simuleert, gemaakt met behulp van 3D-printen met gegalvaniseerd hars en gepolijst in chroom. Dit stuk vertegenwoordigde niet alleen een technologische prestatie, maar ook een statement over hoe technologie kan worden geïntegreerd in de traditie en luxe van haute couture.

Balenciaga Herfst Winter 2023, Haute Couture. Credits: ©Launchmetrics/spotlight.

Deze voorbeelden, van functionaliteit tot artistiek experiment, weerspiegelen hoe 3D-printen een nieuw tijdperk in de mode-industrie inluidt, waarin creativiteit, duurzaamheid en technologische innovatie samenkomen om te herdefiniëren wat mogelijk is.

Voor modeprofessionals is de uitdaging niet alleen om deze technologie te begrijpen, maar ook om te weten hoe deze strategisch toe te passen. De vraag is niet langer of 3D-printen impact zal hebben, maar hoe het potentieel ervan te benutten om een leidende rol te spelen in een sector die dringend op zoek is naar aanpassing aan nieuwe marktvragen.

Samenvatting 3D-printen revolutioneert modeontwerp en -productie en biedt duurzaamheid en personalisatie.

De technologie maakt het printen van kleding op aanvraag mogelijk, minimaliseert afval en creëert pasvormen op maat.

Toonaangevende merken gebruiken 3D-printen voor innovatie in schoenen en haute couture, waarmee ze het transformerende potentieel ervan laten zien.