De toekomst van kleding

Kleding is iets wat altijd evolueert. Vroeger droegen we nog bont, waar we nu echt niet meer aan moeten denken. De mens van nu is zich veel meer bewust van waar kleding van wordt gemaakt. Duurzame kleding is steeds belangrijker geworden en dat zal in de toekomst zeker zo blijven.

Wat gebeurt er als we stoppen met duurzame kleding?

Als we doorgaan met het gebruik van niet-duurzame methoden om kleding te produceren, kunnen we te maken krijgen met ernstige milieuproblemen. The Guardian meldt dat "de textielindustrie de op één na grootste vervuiler ter wereld is, na olie." Dit is grotendeels te wijten aan de giftige kleurstoffen en chemicaliën die in het productieproces worden gebruikt, evenals aan de enorme hoeveelheid energie die nodig is om synthetische materialen te produceren.

Waar moet kleding dan van gemaakt worden?

In de toekomst zullen we meer natuurlijke materialen in de kledingproductie zien, zoals bamboe, hennep en katoen. Deze materialen zijn niet alleen milieuvriendelijk, maar hebben ook een aantal andere voordelen. Hennep, bijvoorbeeld, is duurzaam en krimpt niet wanneer het gewassen wordt. Bamboe is antibacterieel en heeft een verkoelend effect op de huid. Katoen is absorberend en comfortabel om te dragen.

Hoe blijf je modieus én duurzaam?