De toekomst van mode volgens designers van morgen

Waar lopen we straks in?

Zullen we altijd aandacht blijven besteden aan onze kleding of volstaat een traingspak achter een laptop wanneer we alleen onze virtuele alter ego’s in glitterjurken en maatpakken hoeven hijsen? Als we kijken naar afvalbergen vol kleding en grondstoffen die opraken is het logisch dat fashion studenten zoeken naar alternatieven voor de toekomst van de mode. We vroegen drie afstudeerders van het Amsterdam Fashion Institute hoe zij die toekomst zien en we ontwaren dan drie trends: zelf kleding maken, het upcyclen van kleding en digitale kledij.

Geen rust

Een moodboard met roze kersen, little pony’s en plastic poppen, paspoppen met schuine kragen, ritsen op onverwachte plekken en een jasje van doorzichtig plastic met daaronder geborduurde wolkjes. Op een andere paspop een jasje met een zwarte doorzichtige slurf aan de voorkant. Of is dat de zijkant? Als je het atelier van de afstudeerders van het Amsterdam Fashion Institute binnenkomt, krijgen je ogen geen minuut rust. De afstudeerders hebben zelf ook geen rust want ze moeten binnenkort, tijdens de ToekomstTiendaagse, afstuderen en dan 6 stukken presenteren.

Bij een van die studenten, Tijn Roozen, is het moodboard vrij leeg, zijn hoofd zit echter vol ideeën. Alhoewel iedereen elke dag kleren aan moet, raken de grondstoffen om die mode te maken in rap tempo op dus moeten we zuiniger zijn. Hij merkt om zich heen dat mensen echt wel zien dat mode duurzamer moet, maar niet zo goed weten hoe. Dat moet toch echt van de industrie komen denkt hij.

En wat heeft hij daar nu op bedacht? “Ik maak kledingpakketjes waarin je een voorgeknipt stuk stof vindt, een rits en knopen precies op maat. Het hoeft alleen maar in elkaar gezet te worden en je hebt een pracht van een kledingstuk. Dat is leuk om te doen, veel duurzamer dan fast fashion en als je het zelf hebt gemaakt, zul je er ook vele malen zuiniger op zijn.” Dit maakt mode toegankelijk voor de doe-het-zelver maar toch ook eigentijds en sexy, denkt Tijn. Hij gelooft dat mode in de toekomst meer een luxeproduct wordt met niet meer ieder seizoen een nieuwe garderobe. Als je die mode zelf kunt maken is het helemaal duurzaam. En de mensen die niet goed kunnen naaien, vraagt uw verslaggever dan? Tijn: “Ik zie steeds naaicafé’s op poppen waar je samen en met hulp kunt naaien.”

Een bomberjack van bruidspakken

Zuinig zijn op grondstoffen is een toekomstthema dat er bij de modestudenten goed in zit. Volgens Yasmien Knubben zit je in Amsterdam dan helemaal goed. Hier zijn veel vintage winkels, pop-up stores die kleding recyclen en Amsterdammers die tweedehands kleding helemaal modefähig maken. “Ik hoop dat de toekomst daar ook meer om gaat draaien in plaats van alleen maar kopen, kopen, kopen” vindt Yasmien. “Kleding krijgt zoveel meer waarde als je ook ziet waar het vandaan komt en het niet alleen maar iets nieuws is.”

Ze maakte al eens een hele collectie van oude mannenpakken. “Ik werk in een bruidszaak en daar waren veel pakken over. Ik vond het zonde om die weg te doen en heb bijvoorbeeld een hele mooie rok gemaakt van overhemden, een blazer van een broek en een bomberjas van twee broeken.”

Momenteel is Yasmien bezig met het upcyclen van mooie ouderwetse items van de kermis. Ze komt uit een kermisgeslacht en is opgegroeid tussen de draaimolen en de rups. “Ik ben terug gegaan naar mijn roots en ben in de oude materialen gedoken. Denk bijvoorbeeld aan de honderd jaar oude ‘rabatten’; dat zijn de decoratieve fluwelen doeken die in de carousel hingen. Er staan prachtige wapentekens op met handgeborduurde glaskralen. Die heb ik omgetoverd in een pak.” Maar ook de iets prozaischer eendjes uit de schiettent heeft ze gebruikt in een stof met eendjesmotief en de lampenkapjes van de tent zijn knopen geworden op een kledingstuk. Kortom, met een beetje fantasie kun je alles hergebruiken. Yasmien ziet de toekomst in upcyclen; het vernieuwen van kleding door ze om te bouwen, er iets aan toe te voegen of samen te voegen tot een nieuw kledingstuk. Ze begrijpt dat mensen de drang hebben om iets nieuws aan te willen trekken, iets bijzonders om je zelf te uiten in je kleding. En juist door iets toe te voegen of te vermaken aan een al bestaand kledingstuk kun je zowel iets nieuws in je kast hebben hangen en tegelijkertijd de planeet niet opzadelen met nog meer nieuwe kledingstukken.

Broek gemaakt van honderd jaar oude rabatten, doeken van de kermis. Credits: Yasmien Knubben

Objectificatie met poppen

En als je echt geen fysieke materialen meer wil gebruiken dan kom je uit bij Julia de Beer. Zij studeert af als digitaal ontwerper met een collectie die volledig online is.

Voor Julia is mode altijd veel meer geweest dan een stuk kleding om je lijf te bedekken, voor haar zijn die stukken stof een duidelijke manier om je te uiten. “In mijn puberteit was ik net als iedere puber rebels en ging ik zwarte kleding dragen en gaten in mijn panty’ trekken. Dat was een manier om me tegen alles af te zetten.” En nog steeds kan Julia met haar ontwerpen dingen aan de kaak stellen. Ze heeft veel onderzoek gedaan naar poppenkleren omdat ze heeft ervaren hoe het is om geobjectiveerd te worden. “Mijn persoonlijke ervaring is dat ik mij vaak heb gevoeld als een stuk speelgoed voor mannen; iets om mee te spelen en hun fantasie op te projecteren. Ik had het gevoel niet te werden gezien als mens maar als pop.”

Dat is helaas iets wat we meer zien in de samenleving; steeds meer rechten van vrouwen wereldwijd worden weggenomen. Er wordt vrouwen opgelegd hoe ze eruit moeten zien en daarmee worden hun lichamen gecontroleerd. Julia trok dat door naar denken hoe het zou zijn als je echt een stuk speelgoed bent. “Ik ben onderzoek gaan doen naar poppenkleding en daar nu zelf digitale kleding van gaan maken. Ik probeer mijn boosheid te visualiseren door juist speelse en vrolijke patronen te gebruiken.”

Toekomst van mode

“Door nu zelf kleding te maken, heb ik het gevoel de regie terug te pakken en dat geeft me een gevoel van rechtvaardigheid. En ik hoop dat mijn werk andere vrouwen zal inspireren om ook hun stem te laten horen en hun eigen verhaal te vertellen.”

Credits: Digitaal werk van Julia

De toekomst ziet Julia vooral als een manier om je te uiten en minder gericht op fysieke materialen. Ze gelooft dat technologie, zoals augmented reality, een grotere rol zal spelen in de mode-industrie. En het komt goed uit dat dit een manier kan zijn om met mode om te gaan zonder dat er fysiek afval wordt geproduceerd.

Auteur: Veerle Corstens van Bureau Wibaut

Toekomsttiendaagse

Ook viert de Amsterdam Fashion Week de verjaardag van Amsterdam met een catwalk op de Ring op 21 juni.

Deze drie studenten zijn onderdeel van de Fashion & Design afstudeerders. Op 19 juni is de AMFI Graduation Show als onderdeel van de Toekomsttiendaagse. Hier vind je meer informatie over de AMFI Graduation Show.