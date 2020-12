De top modetrends 2021, en hoe ze te stylen met knitwear kledingstukken

Dit jaar loopt ten einde en 2021 komt met veel nieuwe trends. Tie-dye track-pants zijn niet langer een ding en daarmee is er een nieuwe modegolf gearriveerd. Na een jaar van onzekerheid en veel veranderingen, als gevolg van de pandemie, is de modewereld in twee stromingen verdeeld. Sommige ontwerpers hebben ervoor gekozen om collecties te ontwerpen met een optimistische en vrolijke blik, die in de kleuren zal worden weerspiegeld. Terwijl anderen hebben besloten om de comfort en eenvoud van dit jaar te behouden met een beetje evolutie. Graciela Huam is een duurzaam modemerk dat de nieuwste trends omarmt, die we vandaag zullen presenteren:

Tops en jumpers met dambordpatroon

Volgend jaar zullen we overal dambordprints en -patronen zien. Maar dit keer zullen ze er niet alleen in de gebruikelijke zwart-witte combinatie zijn. Tweeduizend eenentwintig is het moment om uitgesproken te zijn en enkele vrolijke kleuren te mengen. Wie zegt dat oranje en rood niet samengaan? Of dat groen en rood teveel is? Bekijk deze gebreide truien van alpacawol en zie hoe mooi deze trend er uit zal zien.

Verbeterde loungewear broeken

Ook al is een trainingsbroek niet meer het meest modieuze item, de mensen willen zich nog steeds graag comfortabel voelen. Toch is de trend dit jaar geëvolueerd naar meer verfijnd. Verbeterde loungewear is nog steeds functioneel en geschikt voor werken vanuit huis, maar het is verfijnder. Knitwear broeken zijn de nieuwe basis van het najaarsseizoen. Ze zijn er in alle modellen: palazzo's, culottes, bell-bodems, en wijde pijpen. Het materiaal is ook belangrijk omdat mensen nadenken over hoe zacht de stof die ze dragen aanvoelt.

Vrolijke tops en hoodies

In 2021 zullen felle en levendige kleuren het mode-straatbeeld beheersen. Felgeel is de kleur van het jaar, maar er zullen ook andere kleuren in de schijnwerpers staan zoals oranje, fuchsia, rood. Enkele van deze verzadigde kleuren waren te zien in de collecties van Valentino, Roksanda en Molly Goddard voor SS21. Op de foto's hieronder kun je zien hoe het te combineren is met verschillende kledingstukken.

Second skin en bodycon breiwerk

Voor het voorjaarsseizoen zal breiwerk dat het lichaam omhult de eerste keuze zijn voor klanten. Het zal te zien zijn in topjes maar ook in nauwsluitende jurken en rokken. Ze zullen licht zijn, comfortabel, fris om te dragen en vrij vrouwelijk.

Blote ruggen

Jurken met een volledig open rug zal de ster van de komende lente zijn. Dit detail zul je tegenkomen in elegante avondjurken tot casual strandjurken. Haute couture merken als Givenchy en Victoria Beckham hebben het voorbeeld gegeven dat de modewereld zal volgen. Een open rug maakt van een eenvoudige jurk een statementstuk.

Kleurblokken

Het bestaat al een tijdje, en ook volgend jaar zal het er nog zijn. Ontwerpers hebben dit bewezen op de catwalks van hun herfst-winter 20/21-collecties. Kleurblokken kun je maken door de lagen van de look te combineren of zelfs in hetzelfde kledingstuk, zoals op de foto. Echter, niet alleen de kleurenmix is toegestaan, ook de stofsoorten kunnen worden gecontrasteerd, om de trui of top nog interessanter te maken.

2021 wordt een jaar van aanpassingsvermogen, sommige mensen zullen proberen om zoveel mogelijk terug te keren naar het normale, maar voor anderen zal het thuiskantoor nog een tijdje langer hun keuze zijn. Daarom zul je veel verschillende stijlen zien, maar met kennis van deze trends kun je goed voorbereid het nieuwe jaar in stappen. Merken moeten ook rekening houden met de kwaliteit, de details en de verpakking van de kledingstukken die aan de klanten worden geleverd, want 2020 heeft laten zien hoe veeleisend de klant van dit tijdperk kan zijn.