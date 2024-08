De trends voor herfst 2024 volgens Pinterest: unieke laagjes, creativiteit en individualiteit

Inspiratieplatform Pinterest kan dankzij de zoekopdrachten van de gebruikers een vinger aan de pols houden als het om trends gaat. Voor aankomende herfst zet het dan ook meerdere populaire zoekopdrachten op een rij in het nieuwe trendrapport. Drie overkoepelende trends springen eruit.

Zo zijn de gebruikers van Pinterest massaal op zoek naar items met print. Luipaard- en camouflage print komen specifiek naar voren met een toegenomen aantal zoekopdrachten tussen de 2990 en 2295 procent. Daarbij komen nog de algemene zoekopdrachten naar ‘maillots met print’ en ‘trui met print’.

De terugkeer van de ballonrok. Resort 2025: Coperni, Dior and Ganni. Credits: ©Launchmetrics/spotlight.

Op diverse catwalks was het volgende item al te spotten afgelopen modeweken, maar ook de Pinterest-gebruikers hebben hem gespot: De ballonrok. Ook deze zoekopdracht schoot de afgelopen tijd door het dak heen met een plus van 1795 procent. De gouwe ouwe ‘pufferjacket’ blijft ook nog steeds populair. Het volume komt weer terug in de mode.

Dankzij de Y2K-trend van enkele seizoenen terug werd het al normaler om een jurk over een broek te dragen, maar experimentele laagjes lijken nu nog verder te gaan. Zo zochten mensen naar ‘jurk over rok’, ‘rok over jeans’, ‘trui met jorts’, etc.