De verandering leiden in het belang van verantwoordelijkheid

ISKO heeft een allesomvattende visie: toonaangevend zijn in de industrie op het gebied van ecologische en sociale ‘best practices’. Het eerste duurzaamheidsrapport van het bedrijf biedt optimisme en een stappenplan voor professionele branchegenoten uit de hele wereld die duurzaamheid willen integreren in hun toeleveringsketens.

ISKO loopt voorop in de textielindustrie en produceert hoogwaardige geweven technologieën. De onderneming staat aan de basis van enkele van de meest prestigieuze en duurzaamheidsgerichte merken ter wereld.

Het engagement van het rapport heeft betrekking op elk proces en elk aspect van het werk van ISKO met een simpele opdracht: minder gebruiken en zich inzetten voor onze planeet.

Bekijk de samenvatting en vraag een exemplaar van het volledige rapport aan www.iskodenim.com/sustainability .

Het eerste duurzaamheidsimpactrapport van ISKO is uitgebracht en we voelen ons volledig betrokken.

De Responsible Innovation™-mentaliteit van ISKO richt zich al jarenlang op competentie, creativiteit en burgerschap. Dit is een allesomvattende visie die ecologische en sociale verantwoordelijkheid omvat en zich uitstrekt van processen en bedrijfsmodellen tot aan de 25.000 producten die ISKO heeft gecreëerd. Elke stof, van traditioneel denim tot de gepatenteerde concepten, is het resultaat van deze aanpak.

Het Duurzaamheidsimpactrapport voert elke actie en operatie terug naar deze manier van denken, geeft een duidelijk beeld van wat er tot dusver is gedaan en neemt het voortouw in wat er daarna kan en zal worden gedaan.

Het verantwoorde overzicht

Het rapport belicht het onderzoekstraject dat ISKO ertoe heeft gebracht altijd het voortouw te nemen bij de ontwikkeling van innovatieve en verantwoorde producten en technologieën.

ISKO Earth Fit™ belichaamt de bewuste benadering van het bedrijf die heeft geleid tot het revolutionaire R-TWO™-programma. Dit concept gaat over het beheer van productieafval en excessief grondstofgebruik, waarbij wordt vertrouwd op hergebruikte en gerecyclede materialen.

Bekijk het Duurzaamheidsimpactrapport om te begrijpen hoe ISKO vooroploopt bij het verminderen van het gebruik van grondstoffen met R-TWO™: door afval via het ontwerp uit het systeem te verwijderen en door circulariteit in een vroeg stadium te integreren in productiepraktijken.

Verantwoordelijke keuzes voor processen en mensen

ISKO zet zich in om textiel van hoge kwaliteit te maken dat minder nieuwe materialen gebruikt, duurzamer is en de levensstijl van mensen ondersteunt. Met STeP by OEKO-TEX-gecertificeerde faciliteiten wordt sociale en ecologische verantwoordelijkheid een integrerend onderdeel van alle productiefasen.

Duurzaamheid zit letterlijk verweven in elke stof die ISKO produceert. Het zit in de manier waarop we onze producten ontwerpen, in materiaalkeuze, de manier waarop producten worden geproduceerd, hoe de impact wordt gecontroleerd en bewaakt en hoe ISKO omgaat met zijn mensen en partners in de toeleveringsketen.

Levenscyclusbeoordelingen en milieu-productverklaringen

Iedere dag verbetert en stroomlijnt ISKO nieuwe ideeën en productietechnieken door stoffen te innoveren die uitzonderlijk presteren, langer meegaan en minder materiaal verbruiken.

Om de impact hiervan binnen de industrie te vergroten, heeft ISKO levenscyclusbeoordelingen (Life-Cycle Assessments - LCA's) van al zijn ruim 25.000 denimproducten laten opstellen. In deze documenten staat geverifieerde, transparante en vergelijkbare informatie over de levenscyclus-voetafdruk van producten.

ISKO streeft naar uitmuntendheid op het gebied van milieu, en besteedt tegelijkertijd veel aandacht aan de zorg voor mensen, die een centrale plaats blijven vervullen. Een familiebedrijf dat zijn werknemers behandelt als een uitbreiding van die familie, gelijke kansen garandeert en persoonlijke ontwikkeling voor iedereen mogelijk maakt.

De norm voor verantwoordelijkheid stellen

ISKO is er trots op kracht te putten uit gelijkwaardige partnerschappen en betrouwbare netwerken.

Samenwerking is essentieel voor de verantwoordelijkheid om processen en oplossingen continu te verbeteren en tegelijkertijd benchmarks en nieuwe normen te stellen. Door samen te werken met externe partijen en best-practice-organisaties - zoals Textile Exchange, ZDHC, SAC, Sedex en Bluesign - bekrachtigt ISKO zijn reputatie op het gebied van duurzaamheid door middel van certificering van zijn processen, materialen en producten.

Wat de toekomst in petto heeft voor ISKO is verantwoordelijkheid en innovatie. ISKO heeft het tempo bepaald, met sterke doelen in alle aspecten van de productie, die in lijn zijn met doelstellingen die zijn gebaseerd op wetenschap en de VN-doelstellingen voor duurzame ontwikkeling. ISKO is niet te stoppen.