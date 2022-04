De vetste kids collectie van het moment: Vingino x Kalvijn

Een te gekke nieuwe Vingino collectie samen met niemand minder dan Kalvijn, oftewel: Kelvin. Geweldig voor elke jongen of meid die niet vies is van een beetje humor. Kalvijn is met meer dan 1 miljoen volgers en abonnees één van ‘s Nederlands grootste (en gekste!) vloggers. Zijn motto is: ‘‘Doe maar gek, dan doe je normaal genoeg.’’ En met die insteek is deze nieuwe VinginoxKalvijn-lijn tot stand gekomen.

Collab Vingino x Kalvijn

Wie weleens op Instagram of YouTube te vinden is, heeft ongetwijfeld weleens gehoord van Kalvijn. Kalvijn maakt vele humoristische video’s en het afgelopen jaar ook met kiddo’s! Dit was dan ook een leuke aanleiding voor Kalvijn en Vingino om samen een vette collectie te ontwerpen. Het is een collectie die eruit knalt en de kleding zit vol met opvallende elementen. Zoals we van Kalvijn gewend zijn uiteraard!

Over de collectie

Dat deze lijn een echte KNAL-lijn is, is waarschijnlijk geen verrassing. De VinginoxKalvijn collectie is helemaal van deze tijd, want Kelvin loopt er natuurlijk wel graag volgens de laatste trends bij. En hij valt wel op. De collectie en artworks zijn helemaal geïnspireerd op Kalvijn zijn rebelse karakter en het thema die hij voor zijn video’s gebruikt: Legend for life! De artworks op de items hebben harde kleuren waardoor de collectie in zijn geheel één vrolijke, opvallende bedoeling is. Verder is er gewerkt met hele comfortabele materialen en fits. De fits vallen wat wijder waardoor ze lekker zitten en het ook tof staat!

It’s in the (crazy) details

We weten niet zo goed waar de iconische voorliefde voor paprika’s bij Kalvijn vandaan komt, maar één ding is zeker: deze collectie zit vol met gekke details en artworks. Vooral handig voor de sombere dagen: lekker blijven lachen!

Over Kalvijn

Kalvijn (1996) - eigenlijk Kelvin - begon in 2010 met een YouTube-kanaal. Nu, inmiddels 11 jaar later, heeft hij met meer dan 1 miljoen subscribers op YouTube en volgers op Instagram een enorme fanbase verzameld. Kelvin heeft in verschillende films gespeeld, is vaak met zijn snuit op de buis te vinden, heeft een boek uitgebracht en is daarnaast sinds 2015 samen met liefje en mede-influencer Nina Warink. Vingino is trots op eens samenwerking met zo’n nuchtere, hardwerkende creatieveling!

Benieuwd naar deze ongelooflijk vette Vingino x Kalvijn-collectie? Maak een afspraak met onze salesafdeling en mis deze hype niet!