De vier grote trends voor SS26 volgens Belgische modefederatie Creamoda

SS26 staat bol van kleurentrends en diverse stijlen, zo blijkt uit de Creamoda-webinar. Trendanalist Laura Buydaert van de modefederatie zet de tendensen voor de zomer van 2026 uiteen aan de hand van de voorspellingen van WGSN, Coloro, Francq Colors en met eigen input. Een waaier van trends komt voor bij, met daarin vier macro-trends.

“2026 is het jaar van de heroriëntatie", zo luidt het. Bij die heroriëntatie komt een flinke invloed van escapisme, rebellie, frivoliteit en metamorfose kijken.

Re-imagining Sci-fi

Het komt al in veel trendforecasts van experts naar voren: De onzekerheid over de toekomst houdt de mens en consument bezig. Het is natuurlijk voor de mens om die onzekerheid te proberen in te vullen en een eigen toekomstbeeld te creëren. Hoe die toekomst eruit ziet, is voor iedereen anders.

“Er wordt ontworpen voor een utopie”, zo legt Buydaert uit. Hierdoor komen futuristische ontwerpen tot stand, maar ook iets dat de trendanalist ‘preparewear’ noemt. Men wil zich beschermen tegen het mogelijke einde van de wereld en dagdroomt over een tijdelijke realiteit. Men heeft behoefte aan het cocoonen, zich verstoppen, maar daarin het comfort vinden.

Dark Romance

Twee van de vier macrotrends die modefederatie Creamoda aanwijst staan bol van de historische referenties. Dark romance is hier een van. Denk aan traditionele silhouetten maar met een mysterieus uiterlijk. “Het heeft een gotisch randje”, zo legt Buydaert uit. Een van de microtrends voor SS26 heet namelijk 'goddess of goth’. Daarbij moet niet gedacht worden aan klassiek gothic subcultuur, maar aan ‘goth glamour’ waarbij bijvoorbeeld de ontwerpen van modemerken Rick Owens en Ann Demeulemeester de boventoon voeren. "Asymmetrische volumes, maar met een gepolijst gevoel”.

Bij de versieringen kan men verder inzetten op het gebruik van bloemen - specifiek rozen. Zoek je naar een personificatie van deze trend? Kijk dan naar het personage Wednesday Addams uit de 2022 serie van Tim Burton.

McQueen SS24 Credits: Launchmetrics Spotlight

Still of ‘Wednesday’ 2022 Wednesday - MGM Television Entertainment Inc - All Rights Reserved Credits: MGM Media Licensing

Technocraft

Ook deze trend is toekomstgericht, maar combineert dan moderne en technologische materialen met vakmanschap. Denk aan neuro-esthetisch ontwerp waarbij kleding een verlenging wordt van de emotie. Buydaert noemt de ontwerpen van Jasna Rok die werken door middel van hersengolven. Avantgardistische ontwerpen die technische innovatie, gedurfde ontwerpen en vakmanschap combineren. De trend Technocraft is met draagbare technologie niet alleen visueel opvallend, maar ook functioneel. Het zijn items die bijdragen aan je fysieke gezondheid.

Vintage Voyage

De oplettende mode-liefhebber kan de invloed van de jaren ‘50 en ‘70 al hebben gespot afgelopen seizoenen. De stijlen ervaren een heropleving, maar worden in een hedendaags jasje gestoken. “Vintage invloeden krijgen meer culturele kracht.” Denk bijvoorbeeld aan Alessandro Michele’s eerste collectie bij Valentino.

Bij deze trend is het wel belangrijk dat de items seizoen overstijgend zijn en bijna tijdloos. Het behoudt de vintage charme, maar past in het hier en nu. “Het is een doordachte remix van elementen.”

Valentino Pre-Spring 2025 Credits: Launchmetrics Spotlight